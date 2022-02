Eichstätt

vor 38 Min.

Corona-Zahlen in Eichstätt explodieren

Plus Lage waren die Inzidenzwerte im Landkreis Eichstätt viel niedriger als andernorts. Nun liegt Eichstätt bundesweit auf Platz zwei. Was hinter dieser Entwicklung steckt.

Von Luzia Grasser

Tagelang waren die Inzidenzzahlen im Landkreis Eichstätt deutlich niedriger als im Rest der Region. Bis sie in den vergangenen Tagen regelrecht explodiert sind und den Kreis fast an die Spitze Deutschlands katapultiert haben. Am Mittwoch lag Eichstätt auf Platz zwei der RKI-Tabelle mit einer Inzidenzzahl von 3506, am Dienstag auf Platz drei mit einer Zahl von 3124. Allein tags zuvor waren fast 1300 Personen im Landkreis neu als infiziert gemeldet worden. Doch woher kommen diese enorm hohen Zahlen?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen