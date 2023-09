Eichstätt

Das ist das Programm der Eichstätter Wanderwochen

Mitte September bis Anfang Oktober ist in Eichstätt die goldene Zeit für Wanderfreunde. Was an welchem Wochenende geboten ist.

Die Eichstätter Wanderwochen stehen vom 16. September bis 8. Oktober im Zeichen des „Herbstzaubers im Altmühltal“. Auf Tour gehen die Teilnehmenden mit ausgebildeten Naturpark- und Gästeführern, die dafür die schönsten Strecken rund um Eichstätt ausgesucht haben. Sie weisen nicht nur sicher den Weg, sondern erzählen auch Wissenswertes über die Natur und die Kultur des Altmühltals. Die Willibaldsburg ist ein Wanderziel. Foto: Dietmar Denger Zur Wahl haben die Wanderer pro Wochenende im jeweiligen Aktionszeitraum mehrere Touren zwischen sieben und 18 Kilometern Länge. Sie entdecken herrliche Ausblicke auf dem „Panoramaweg Eichstätt“ oder sind bei der Tour über Buchenhüll und die Mammuthöhle zur Lüften auf einem der ältesten Kreuzwege in Bayern unterwegs. Über Pietenfeld an der Leithen wandern sie zum Römerkastell nach Pfünz oder sie erkunden Zeugnisse der Volksfrömmigkeit „Auf historischen Pfaden zum Galgenberg“. Mit im Programm ist auch die Gesundheitswanderung „Über 200 Jahre Kneipp. Wandern und die Schönheit der Natur erleben.“ Eichstätter Wanderwochen: Auch für Familien ist etwas dabei Die Natur spielt grundsätzlich bei vielen Wanderwochen-Routen die Hauptrolle, es sind aber auch thematische Touren im Angebot. Eichstätts unbekanntere Seiten erschließen sich bei der Tour „Mythen und Geschichten in und um Eichstätt“. Ideal, um mit dem Nachwuchs unterwegs zu sein, ist die Familienwanderung auf dem „Fossilienpfad Eichstätt“. Ebenso spannend ist die Tour durch den Großen Cobenzl’schen Garten im „Kulturwald Eichstätt“, nicht nur, aber auch für Kinder. Die Teilnahme an den geführten Touren kostet pro Wanderung acht Euro für Erwachsene. Jugendliche von zwölf bis 16 Jahren und Studierende zahlen vier Euro, Kinder bis elf Jahre sind frei. Wer mitwandern möchte, meldet sich bis spätestens 12 Uhr des Vortags bei der Tourist-Information Eichstätt an. Teilnehmende sollten an festes Schuhwerk, Wasser, ausreichend Verpflegung und Sonnen- und Insektenschutz denken. Im Naturpark Altmühltal gibt es zahlreiche Wanderrouten. Foto: Dietmar Denger Das sind die Termine: Samstag, 16. Septmeber: Über 200 Jahre Kneipp. Gemeinsam natürlich Leben. Wandern und die Schönheit der Natur erleben. Vorstellung der fünf Kneipp’schen Elemente. Treffpunkt ist um 10 Uhr bei der Tourist-Information Eichstätt am Domplatz . Dauer circa vier Stunden, Länge sieben bis acht Kilometer.

