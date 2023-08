Eichstätt

vor 32 Min.

Direkt an der Altmühl: Das Inselbad in Eichstätt im NR-Freibäder-Check

Eines der Sonnendecks im Inselbad direkt an der Altmühl.

Von Dorothee Pfaffel

In der Region gibt es mehrere Freibäder. Die Neuburger Rundschau stellt euch in einer Serie das Angebot jedes einzelne Bad vor. Heute: das Inselbad in Eichstätt.

Wir nehmen für euch die Freibäder der Region unter die Lupe – in Neuburg, Schrobenhausen, Eichstätt und Ingolstadt. Wie groß sind die Bäder? Welche Serviceleistungen bieten sie? Ist es dort sauber? Gibt es ausreichend Schattenplätze? Und was macht jedes der Bäder besonders? Los geht es mit dem Eichstätter Inselbad. Größe des Bads und Art der Becken: Insgesamt misst das Inselbad rund 20.000 Quadratmeter, rund 17.800 Quadratmeter nimmt davon die Liegewiese ein. Es gibt vier Becken: Ein 50-Meter-Sport-Becken, das circa 1250 Quadratmeter groß ist, ein Sprungbecken, das bei einer Fläche von 150 Quadratmetern ein Ein- und ein Dreimeterbrett sowie einen Fünf-Meter Sprungplattform bietet, ein 700 Quadratmeter großes Erlebnisbecken mit Strömungsliege und Massageliegen und ein Kinderbecken, das circa 60 Quadratmeter misst, und über einen Wasserigel und einen Wasserspritzplatz verfügt. Wolfgang Brandl, Leiter der Stadtwerke Eichstätt, und seine Nachfolgerin Silvia Dollinger vor der Rutsche im Eichstätter Inselbad. Foto: Dorothee Pfaffel Wassertemperatur und Heizung: Das Sportbecken hat 23 Grad Celsius, das Erlebnisbecken 23,5 und das Planschbecken 26. Die Becken werden über ein Blockheizkraftwerk sowie eine Solarkollektoranlage beheizt.

Das Sportbecken hat 23 Grad Celsius, das Erlebnisbecken 23,5 und das Planschbecken 26. Die Becken werden über ein Blockheizkraftwerk sowie eine Solarkollektoranlage beheizt. Rutschen: Das Inselbad verfügt über eine große geschwungene Rutsche, die in ein separates kleines Becken mündet. Im Kinderbecken findet sich eine kleine Rutsche für Kinder.

Das verfügt über eine große geschwungene Rutsche, die in ein separates kleines Becken mündet. Im Kinderbecken findet sich eine kleine Rutsche für Kinder. Spiel- und Freizeitangebote: Das Inselbad verfügt über einen Beachvolleyball-Platz sowie zwei Tischtennisplatten – allerdings ohne Sonnenschutz oder Schatten spendende Bäume in der Nähe. Außerdem gibt es einen schön gestalteten Spielplatz aus Holz, der wie ein gekentertes, halb versunkenes Piratenschiff aussieht. Dazu gehört auch eine Matschecke. Auch Beachvolleyball kann man im Inselbad spielen. Foto: Dorothee Pfaffel Schatten: Das Kinderbecken wird durch ein Sonnensegel geschützt. An den Rändern der Liegewiese stehen Bäume, die Schatten werfen. Insgesamt sind die Schattenplätze aber rar. Ein eigener Sonnenschirm tut gut.

Das Kinderbecken wird durch ein Sonnensegel geschützt. An den Rändern der Liegewiese stehen Bäume, die Schatten werfen. Insgesamt sind die Schattenplätze aber rar. Ein eigener Sonnenschirm tut gut. Umkleiden: Es sind normale Kabinen vorhanden, aber auch Dauerkabinen für regelmäßige Gäste, die für eine ganze Saison gemietet werden können.

Sauberkeit und Müll: Als wir das Bad besucht haben, waren die Becken und Toilettenanlagen sauber. Der Rasen ist sehr gepflegt. Neben vielen kleinen Mülleimern stehen an bestimmten Stellen auch Mülltonnen, die das Trennen ermöglichen.

Als wir das Bad besucht haben, waren die Becken und Toilettenanlagen sauber. Der Rasen ist sehr gepflegt. Neben vielen kleinen Mülleimern stehen an bestimmten Stellen auch Mülltonnen, die das Trennen ermöglichen. Gastronomie : Am Eingang befindet sich ein Kiosk, der sowohl kalte und heiße Getränke als auch süße und herzhafte Snacks anbietet. Eine Portion Pommes kostet zum Beispiel 3,50 Euro. Zeitungen und Zeitschriften sind dort ebenfalls erhältlich.



Am Eingang befindet sich ein Kiosk, der sowohl kalte und heiße als auch süße und herzhafte Snacks anbietet. Eine Portion Pommes kostet zum Beispiel 3,50 Euro. Zeitungen und Zeitschriften sind dort ebenfalls erhältlich. Barrierefreiheit: Das Inselbad verfügt über vier Behindertenparkplätze direkt am Bad. Die Zufahrt erfolgt über die Westenstraße. Der Eingang ins Bad ist ebenerdig.

Das verfügt über vier Behindertenparkplätze direkt am Bad. Die Zufahrt erfolgt über die Westenstraße. Der Eingang ins Bad ist ebenerdig. Architektur: Das Inselbad ist insgesamt sehr schön gestaltet. Das Sprungbecken mit Brettern in drei unterschiedlichen Höhe. Foto: Dorothee Pfaffel Alter: Das Freibad wurde 2010 komplett saniert und neu eröffnet.

Das wurde 2010 komplett saniert und neu eröffnet. Ansprechpartner und Bademeister: Im Eichstätter Freibad arbeiten drei Bademeister und zu deren Verstärkung drei Rettungsschwimmer. Darüber hinaus sind zwei Personen an der Kasse beschäftigt, zwei weitere kümmern sich um Pflegearbeiten auf dem Anwesen.

Lage: Das Eichstätter Freibad liegt mitten in der Stadt und wird von zwei Armen der Altmühl umgeben. Daher auch der Name Inselbad. Es ist zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit dem Stadtbus oder mit dem Auto zu erreichen.

Parkplätze: Unmittelbar vor dem Bad gibt es Abstellplätze für Fahrräder, zudem einen kleinen Parkplatz, der vor allem für Menschen mit Behinderung gedacht ist und außerdem zeitlich begrenzt ist. Gleich in der Nähe befindet sich aber noch ein größerer Parkplatz (Badwiese/Freiwasser) mit einem Tagestarif von 1,50 Euro, fünf Stunden kosten 0,75 Euro. In wunderschönem Türkis leuchtet das Wasser in den Becken des Inselbads. Foto: Dorothee Pfaffel Internet: Vor Ort haben Besucherinnen und Besucher Zugriff auf kostenloses, öffentliches WLAN. Das Freibad verfügt über einen übersichtlichen und informativen Online-Auftritt unter stadtwerke-eichstaett.de/inselbad/.

Öffnungszeiten: Das Inselbad ist täglich von 8 bis 20 Uhr geöffnet. Einlass ist bis 19 Uhr, Badeschluss um 19.30 Uhr.

Eintrittspreise: Gezahlt wird am Schalter oder an einem Automaten. Es gibt verschiedene Tarife:

- Einzelkarte 4,40 Euro, ermäßigt 2,50 Euro

- Feierabendkarte 3,50 Euro, ermäßigt 2,10 Euro

- Familienkarte (ein Elternteil, ein Kind) 5,70 Euro, jedes weitere Kind 1,30 Euro

- Familienkarte (zwei Elternteile, ein Kind) 10,00 Euro, jedes weitere Kind 1,30 Euro

- Zehnerkarte 31,20 Euro, ermäßigt 17,30 Euro

- Saisonkarte 77,00 Euro, ermäßigt 38,00 Euro

- Familiensaisonkarte 168,00 Euro

- Gruppen (ab zehn Personen) zwei Euro pro Person.

Die gelösten Eintrittskarten gelten für einen einmaligen Zutritt. Nur mit einer Jahreskarte ist ein mehrmaliger Zutritt an einem Tag erlaubt. Fazit: Das Inselbad ist ein schönes Familienbad, das auf jeden Fall einen Besuch lohnt. Im 50-Meter-Becken kommen auch Sportler auf ihre Kosten. Die Lage an der Altmühl und gleichzeitig mitten in der Stadt macht das Bad zu einem besonderen Erlebnis. Auf zwei hölzernen Sonnendecks kann man direkt am Fluss liegen. Nur eines darf man hier nicht vergessen: die Sonnencreme!

Themen folgen