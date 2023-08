Diözese Eichstätt weist 12,5 Millionen Euro Minus für 2022 aus

Nach 2021 verzeichnet das Bistum Eichstätt auch im Jahr 2022 ein Defizit. Dieses kann es zwar aus eigenen Rücklagen decken, doch auch die Zukunftsprognose düster.

Der finanzielle Spielraum der Diözese Eichstätt bleibt weiterhin eng – das zeigt der Finanzbericht für das Geschäftsjahr 2022, der nun veröffentlicht wurde. Dort weist das Bistum als Jahresergebnis ein Minus von 12,5 Millionen Euro aus, etwas weniger als im Vorjahr. 2021 verzeichnete das Bistum ein Minus von 13,8 Millionen Euro. Die Bistumsleitung ist dennoch zuversichtlich, strukturelle Defizite abbauen und den Weg zu einem ausgeglichenen Ergebnis einschlagen zu können.

"Die Entwicklung ist noch düsterer prognostiziert gewesen, im Ergebnis nun etwas freundlicher", kommentiert Amtschef Thomas Schäfers die Entwicklung in einer Pressemitteilung des Bistums. „Geprägt ist das Ergebnis auch von wirtschaftlichen Rahmenbedingungen, sogenannten Einmaleffekten“, erklärt Finanzdirektorin Christine Hüttinger. Zum einen hätte die Zinswende im vergangenen Jahr zu Entlastungen bei Pensions- und Beihilferückstellungen geführt, zum anderem habe man aufgrund einer historisch schlechten Entwicklung am Kapitalmarkt hohe Abschreibungen auf Finanzanlagen vornehmen müssen.

Bistum Eichstätt: Rekord bei den Kirchenaustritten

Für das Jahr 2022 weist die Diözese Eichstätt eine Bilanzsumme von 584,7 Millionen Euro und eine Eigenkapitalquote von 56,7 Prozent aus. Die Gesamterträge summieren sich auf 183,8 Millionen Euro und übertreffen damit um mehr als 15 Millionen Euro die Vorjahreswerte (168,5 Millionen Euro). Dazu beigetragen haben Mehreinnahmen aus der Kirchensteuer, der Haupteinnahmequelle der Kirche. Trotz Rekordzahlen bei den Kirchenaustritten sind sie von 102,7 Millionen Euro im Jahr 2021 auf 108 Millionen Euro in 2022 gestiegen.

In die Bistumskasse sind außerdem Zuschüsse von 36,5 Millionen Euro (Vorjahr: 34,2 Millionen) und sonstige Umsatzerlöse von 22,9 Millionen Euro (Vorjahr: 19,9 Millionen) geflossen. Auch Zinserträge in Höhe von 5,5 Millionen Euro aus den US-Darlehen, die in Folge eines Vergleichs im Rechtsstreit an die Diözese erstattet wurden, haben sich positiv auf die Bilanz ausgewirkt. "Die Rückzahlungen laufen im Großen und Ganzen nach Plan", bestätigt Schäfers. Im laufenden Jahr seien bereits weitere 2,2 Millionen Euro gutgeschrieben worden.

Den Erträgen gegenüber standen Gesamtaufwendungen in Höhe von 196,3 Millionen Euro. Größter Posten bleibt der Personalaufwand mit 83,4 Millionen Euro, gefolgt von den gewährten Zuschüssen in Höhe von 48 Millionen Euro. In beiden Bereichen hat die Diözese jedoch im Vergleich zum Vorjahr jeweils rund sieben Millionen Euro weniger ausgegeben, heißt es in der Pressemitteilung. Niedriger fiel insbesondere auch der Zuschuss an die Emeritenanstalt aus. Diese ist für die Pensionszahlungen an die Geistlichen zuständig.

Bistum Eichstätt verfügt über 331,3 Millionen Euro Eigenkapital

Das Eigenkapital des Bistums ist von 343,8 Millionen Euro im Jahr 2021 auf 331,3 Millionen Euro in 2022 gesunken wegen des Jahresfehlbetrags von 12,5 Millionen Euro. Da der Jahresfehlbetrag den freien Rücklagen entnommen wird, sinkt die freie Rücklage von 56,4 Millionen Euro auf 43,9 Millionen Euro.

Im Wirtschaftsplan für das Jahr 2023 rechnet die Diözese mit einem Minus von rund 15 Millionen Euro. Dabei geht sie davon aus, dass die Zahl der Katholikinnen und Katholiken und damit auch der Kirchensteuerzahlenden weiter abnimmt. So werden bei unveränderter Aufgabenwahrnehmung die jährlichen Aufwendungen die Erträge der Diözese weiterhin überschreiten. Allerdings wurde laut Diözese bereits ein Strategieprozess eingeleitet, mit dem man sich dieser Herausforderung stellen will. Im sogenannten "Zukunftsplan" wurden Sparmaßnahmen festgelegt, die ein Wachstum in den Kernbereichen ermöglichen sollen. Außerdem hat die Diözese laut eigener Aussage durch Rücklagenbildung eine solide Eigenkapitalbasis geschaffen, um die rückläufigen Kirchensteuererträge zu kompensieren. Dadurch versucht sie, ausreichend Zeit zu erhalten, um angemessen auf veränderte Einnahmen reagieren zu können und dabei weiterhin hrer Verantwortung gegenüber den Gläubigen, den Mitarbeitenden und der Gesellschaft gerecht zu werden. Mittel- und langfristig soll die inhaltliche und strukturelle Neuaufstellung des Bistums die Zukunftsfähigkeit herstellen und sichern. Chancen sieht die Diözese in organisatorischen Veränderungen wie der Digitalisierung, Optimierung und Standardisierung von Abläufen, die zu deutlichen Effizienzgewinnen in der Verwaltung führen sollen. (AZ)