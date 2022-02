Eichstätt: 23-Jähriger rastet nach Streit aus

Ein 23-jähriger Mann aus Eichstätt ist am Donnerstagabend nach einem Streit völlig ausgerastet. Dabei schmiss er nicht nur Gegenstände um, sondern wurde auch handgreiflich.

Wie die Polizei berichtet, war der junge Mann gegen 20.15 Uhr nach einer Feier mit seiner Freundin in der Weißenburger Straße unterwegs und auf dem Weg nach Hause. Aufgrund eines vorangegangen Streits mit einem Bekannten, geriet der 23-Jährige, der auch betrunken war, derart in Rage, dass er die Außenbestuhlung eines Cafés umwarf. Daraufhin verständige seine Freundin zwei Freundinnen, um ihn zu beruhigen. Als zufällig die 22-jährige Verantwortliche des Cafés hinzukam und den Eichstätter auf sein Verhalten ansprach, kam es zu einem Streitgespräch. Dabei soll der 23-Jährige die Frau auch beleidigt haben.

Eichstätt: Betrunkener Mann randaliert

Als er auf die 22-Jährige in aggressiver Weise zuging, stellte sich ihm eine 23-jährige Bekannte in den Weg. Diese schubste der aufgebrachte Mann weg, woraufhin die junge Frau gegen das Auto der 22-Jährigen prallte. Verletzt wurde die 23-Jährige dabei laut Polizei nicht. Am Auto entstand ein Schaden in Höhe von 500 Euro. Als die Polizei gerufen wurde, macht sich der Eichstätter aus dem Staub, kurze Zeit später schnappten ihn die Polizei aber am Bahnhof. Ein Alkotest ergab über 1,4 Promille. Gegen ihn wird nun wegen Beleidigung und Sachbeschädigung ermittelt.