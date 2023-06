Eichstätt feiert drei Tage lang sein Altstadtfest

Das Altstadtfest in Eichstätt findet von 20. Juni bis 2. Juli statt. Über die ganze Stadt sind Bühnen verteilt und auch die Partnerstädte kommen zu Besuch.

Musik, Genuss, Spaß und Kultur - all das soll beim Altstadtfest in Eichstätt im Mittelpunkt stehen. Es beginnt am 30. Juni und dauert bis zum 2. Juli. Gestartet wird am Freitagnachmittag, wenn um 16 Uhr die „Hübölla Blosn“ das Fest anbläst. Feierlich eröffnet wird das Altstadtfest dann um 17.30 Uhr von Oberbürgermeister Josef Grienberger und Gästen aus Eichstätts Partnerstädten am Domplatz.

Auf dem Altstadtfest in Eichstätt gibt es ein buntes Programm für Kinder

Deren Vertreter sind auf dem Fest auch mit kulinarischen Ständen vertreten. Umrahmt wird das Altstadtfest von Musikerinnen und Musikern mit ganz verschiedenen Stilrichtungen. Für Kinder gibt es ein umfangreiches Programm, unter anderem mit Workshops zum Basteln von Instrumenten. (AZ)