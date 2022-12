Eichstätt

13:00 Uhr

Eichstätt ist die familienfreundlichste Kleinstadt in Deutschland

Laut einer Studie ist Eichstätt die familienfreundlichste Kleinstadt in Deutschland.

Plus Wer für seine Familie einen guten Ort zum Leben sucht, der ist in Eichstätt genau richtig. Das sagt jedenfalls eine aktuelle Studie.

Luzia Grasser

Hoch oben thront die Willibaldsburg, unten schlängelt sich die Altmühl und mittendrin gibt es jede Menge Spielplätze, Kindergärten und Vereine. Wer einen guten Ort zum Leben für seine Familie sucht, der ist in Eichstätt genau richtig. Das sagt jedenfalls eine Studie, die das Standortbewertungsunternehmen Contor zusammen mit dem Magazin Kommunal durchgeführt hat. Sie hat die 13.000-Einwohner-Stadt Eichstätt zur familienfreundlichsten Kleinstadt in Deutschland gekürt. Die Stadt steht damit an der Spitze von insgesamt fast 900 Orten, die zwischen 10.000 und 20.000 Einwohner haben und für die Studie untersucht worden sind.

