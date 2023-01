Eichstätt verabschiedet sich von Papst Benedikt

Das Bistum Eichstätt und die Katholische Universität trauern um den verstorbenen emeritierten Papst Benedikt. Er hat einst die KU gegründet. Requiem am Mittwoch.

Das Bistum Eichstätt und die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU) trauern um den verstorbenen emeritierten Papst Benedikt XVI. Die Trauer mische sich jedoch mit Dankbarkeit für das Lebenswerk des „letzten großen Impulsgebers und Theologen des II. Vatikanischen Konzils“, betont Bischof Gregor Maria Hanke. Mit der KU war der Verstorbene bis zu seinem Tod eng verbunden, er war ihr Wegbereiter. Am Mittwoch, 4. Januar, besteht in Eichstätt die Gelegenheit, Abschied zu nehmen.

Der theologische Nachlass Joseph Ratzingers, dürfe nach Überzeugung des Eichstätter Bischofs „einmal unter die bedeutenden theologischen Werke der Kirchengeschichte eingereiht und sein Name mit den großen geistlichen Autoren der Vergangenheit in einem Zug genannt werden.“ Für seinen theologisch-geistlichen Nachlass könne ihm nicht genug gedankt werden, findet Hanke. „Durch seine Schriften wirkt er weiter in der Kirche, die er liebte, in Zukunft vielleicht noch mehr als zu seinen Lebzeiten, als er viel Widerspruch erfahren musste.“ Hanke würdigt Papst Benedikt unter anderem als zutiefst christlichen Europäer.

Eichstätter Bischof lobt Papst Benedikts Bescheidenheit

Bei seinen persönlichen Begegnungen mit Papst Benedikt habe er immer wieder dessen Bescheidenheit und Einfachheit spüren dürfen, erzählt der Eichstätter Bischof. Diese hätten den „intellektuell hochstehenden Menschen und scharfsinnigen Denker“ ausgezeichnet. Papst Benedikt hatte Zeit seines Lebens eine besondere Beziehung zu Eichstätt.

Als damaliger Vorsitzender der Freisinger Bischofskonferenz hatte Ratzinger im April 1980 die Kirchliche Gesamthochschule Eichstätt zur Katholischen Universität erhoben. In der Aula der KU sagte Ratzinger beim Festakt 1980: „Mein Wunsch für die Katholische Universität Eichstätt ist es, dass sie diese geistigen Ursprünge unserer Kultur in der Bildungslandschaft der Gegenwart kraftvoll zur Wirkung bringt und damit weit über den Kreis der an ihr wirkenden Lehrer und Studenten hinaus fruchtbar für das Ganze wirke, das solcher Kräfte in krisenhafter Situation dringend bedarf.“ KU-Präsidentin Professorin Gabriele Gien: „ Benedikt XVI. ist ein wichtiger Wegbereiter der bis heute einzigen katholischen Universität im deutschsprachigen Raum. Er war Förderer, Fürsprecher und Wegbegleiter der KU. Für sein großes Engagement in der Gründungsphase, aber auch für seine Verbundenheit mit der KU bis ins hohe Alter dürfen wir dankbar sein.“ Als Erzbischof und als Präfekt der Glaubenskongregation ließ sich Ratzinger immer wieder zu Gastvorlesungen in Eichstätt gewinnen. 1987 wurde er im Rahmen des „Dies Academicus“ von der Theologischen Fakultät zum Ehrendoktor ernannt.

KU: Papst Benedikt großer, aber auch umstrittener Theologe

„Mit Benedikt XVI. verlieren wir einen der bedeutendsten Theologen der Gegenwart, der Theologie und Kirche von der Nachkriegszeit bis in die jüngste Vergangenheit entscheidend geprägt hat“, würdigt Professor Bernward Schmidt, Dekan der Theologischen Fakultät, das wissenschaftliche Vermächtnis Benedikts. „Freilich fiel durch die Aufarbeitung der Fälle sexuellen und geistlichen Missbrauchs in den vergan­genen Jahren auch ein Schatten auf sein Wirken.“ In Ratzingers theologischem Werk fänden sich nicht nur eine große Spannbreite an Themen, sondern auch manche Spannungen und Ambiguitäten. „Seine Positionen als Theologe, Kirchenpolitiker, Kongregationspräfekt und Papst waren nicht immer unumstritten, scheinen sie doch auch in sehr unterschiedliche Richtungen zu zielen. Doch ist es vielleicht ein Charakteristikum großer Theologen, dass ihr Denken Anknüpfungspunkte für engagierte Diskussionen bietet (...). Vieles in seinem Denken und Wirken wird sich erst in der Rückschau von mehreren Jahren oder Jahrzehnten einordnen und bewerten lassen“, sagt Schmidt.

Bischof Hanke lädt am Mittwoch, 4. Januar, um 19 Uhr zum Requiem in der Schutzengelkirche in Eichstätt ein, wo am Seitenaltar ein Kondolenzbuch aufliegt. Außerdem steht auf www.bistum-eichstaett.de/papst-benedikt-verstorben eine Trauerseite mit allen Informationen und einem digitalen Kondolenzbuch zur Verfügung. (AZ)