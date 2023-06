Einsatz gegen Menschenhandel: Shalom-Preis geht an Iana Matei

Iana Matei setzt sich gegen sexuelle Ausbeutung ein. Jetzt hat sie mit dem Shalom-Preis einen der wichtigsten deutschen Menschenrechtspreise bekommen.

Bei einem Festakt an der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU) hat der Arbeitskreis Shalom für Gerechtigkeit und Frieden (AK Shalom) am vergangenen Samstag seinen hoch dotierten Menschenrechtspreis an Iana Matei vergeben. Die rumänische Psychologin setzt sich mit ihrer Nichtregierungsorganisation Reaching Out Romania (ROR) für die Rechte und den Schutz von Betroffenen von Menschenhandel und sexueller Ausbeutung ein.

Mit der diesjährigen Entscheidung solle einmal mehr darauf aufmerksam gemacht werden, dass Menschenrechtsverletzungen kein außereuropäisches Problem seien, erklärte der Arbeitskreis. Die Betroffenen von Menschenhandel in Rumänien werden vor allem auch in Deutschland, wo Prostitution legal ist, sexuell ausgebeutet. Seit Ende der 90er-Jahre kämpft Matei in ihrer Heimat bereits gegen den Menschenhandel und seine Folgen. Seit 1999 hat ROR mehr als 750 Opfern geholfen, zwei Hilfszentren und einen Bauernhof gebaut, um ihnen einen Rahmen der Normalität und die Möglichkeit der Wiedereingliederung in die Gesellschaft zu bieten.

Menschenhandel: Die Kinder in Rumänien sind meist zwischen zehn und 16 Jahre alt

„Ich sehe den Shalompreis als eine einzigartige Möglichkeit, um in Deutschland auf die schreckliche Realität des Kinderhandels aufmerksam zu machen“, erklärte Matei. Die betroffenen Kinder seien meist zwischen zehn und 16 Jahre alt. Menschenhändler machten sich häufig die Armut zunutze, um die Mädchen mit dem Versprechen auf ein besseres Leben in ihre Fänge zu locken. „Die finanzielle Unterstützung ist ein maßgeblicher Beitrag dafür, dass wir weiterhin den Betroffenen Schutz und eine Perspektive bieten können“, so Matei.

Laudatorin Alica Rick, Expertin für die Bekämpfung von Menschenhandel und selbst Betroffene, hob in ihrer Laudatio hervor, mit welch perfiden Methoden die Täter agierten. Sie betonte, dass auch und gerade in Deutschland als Zielland der Ausbeutung die Augen nicht vor der Thematik verschlossen werden dürften. „Menschenhandel funktioniert, weil die Menschen sich dazu entschlossen haben, ihn zu ignorieren“, so Rick.

Die Stadt Eichstätt ist Schirmherrin der Shalom-Aktion

Als Vertreterin der Stadt Eichstätt würdigte die stellvertretende Bürgermeisterin Martina Edl die mutige Arbeit Mateis. Es sei zudem unerlässlich, immer wieder auf Menschenrechtsverletzungen aufmerksam zu machen und die Augen nicht vor Missständen zu verschließen. Die Stadt Eichstätt übernimmt traditionellerweise die Schirmherrschaft für die Shalom-Aktion.

Der Shalompreis ist einer der höchstdotierten Menschenrechtspreise in Deutschland. Die Arbeit ist rein ehrenamtlich. Alle Spenden kommen ohne Abzüge für Verwaltungskosten unmittelbar den Projekten zugute. Bis Ende September 2023 kann noch gespendet werden. (AZ)