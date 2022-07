Enkeltrick: 89-Jährige in Eichstätt um 100.000 Euro gebracht

Krimineller erbeutet in Eichstätt einen Safe mit Erspartem. Zuvor gibt er sich am Telefon als Enkelsohn der gutgläubigen Besitzerin aus.

Sie sind in hohem Maße kriminell, psychologisch geschickt und suchen gezielt Opferkontakt: sogenannte Enkeltrickbetrüger. Der Fall, der sich am Donnerstag in Eichstätt zugetragen hat, zeigt, wie sicher sich die Kriminellen ihrer Sache sind und welch hohe Bargeldsummen sie mit dieser Betrugsmasche erbeuten.

Nach Informationen der Eichstätter Polizei haben unbekannte Täter am Donnerstagnachmittag eine 89-jährige Frau aus Eichstätt angerufen. Mit weinerlicher Stimme gab sich dabei ein Mann als Enkelsohn aus. Dieser schilderte bei dem Telefonat einen schweren, durch ihn verursachten Verkehrsunfall, bei dem eine Frau ihr Leben lassen musste. Um nicht ins Gefängnis zu kommen, bat er verzweifelt um Geld.

Enkeltrickbetrüger stehlen 100.000 Euro in Eichstätt

Um ihren vermeintlichen Enkelsohn aus der Notsituation zu helfen, gab die gutgläubige Rentnerin an, dass sie 100.000 Euro zu Hause hätte, aber die Zahlenkombination ihres Safes nicht wisse. Dreist und ohne Zeit zu verlieren, vereinbarte der Abholer einen Termin an der Wohnanschrift seines Opfers. Um 17 Uhr stand er vor dem Einfamilienhaus in einer Eichstätter Wohnsiedlung, ließ sich Eintritt gewähren und riss anschließend brachial den in einem Schrank verbauten Tresor aus der Wand. Samt dessen Inhalt verließ der Tatverdächtige das Haus der Rentnerin in unbekannte Richtung.

Die Geschädigte kann den Abholer wie folgt beschreiben: männlich, 175 cm groß, schlank, dunkle mittellange Haare, osteuropäisches Aussehen. Der Mann trug zur Tatzeit eine Jeans, ein hellblaues T-Shirt und schwarze Gummihandschuhe.

Es wird gebeten, Beobachtungen, die in Verbindung mit dem oben geschilderten Fall stehen könnten, der Kriminalpolizei Ingolstadt unter der Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden. (AZ)