Exhibitionist spricht Frauen an

In Eichstätt hat ein Exhibitionist gleich zweimal Frauen angesprochen, während er sich sexuell befriedigt hat. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise.

Gleich zwei Mal trat in Eichstätt in den vergangenen Tagen ein Exhibitionist Frauen gegenüber. Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise.

So wurde eine 30-jährige Frau auf ihrem Nachhauseweg um Mitternacht von Freitag auf Samstag auf dem Herzogsteg von einem auf der Parkbank sitzenden Mann sexuell anzüglich angesprochen. Dabei manipulierte der Unbekannte an seinem erigierten Glied, berichtet die Polizei. Erst als die junge Frau schrie und Richtung Innenstadt flüchtete, ließ der Tatverdächtige nach anfänglichem Hinterherlaufen von seinem Opfer ab.

Polizei sucht Zeugen: Wer hat den Exhibitionisten in Eichstätt gesehen?

In einer ähnlichen Art und Weise wurde am Montagabend gegen 21 Uhr eine 21-jährige Frau in der Weißenburger Straße bei der B 13 Unterführung kurz nach dem Franz-Göpfert-Steg mit den Worten "Willst Du mit mir ficken" angesprochen. Auch dabei manipulierte der sexuell Motivierte an seinem erigierten Glied. Anschließend entfernte er sich zu Fuß Richtung Innenstadt.

Der Tatverdächtige kann laut Polizei wie folgt beschrieben werden: Männlich, circa 20 Jahre alt, 1,70 Meter bis 1,90 Meter groß, schlank, ausländisches Erscheinungsbild. Bei der Kontaktaufnahme zu seinen Opfern sprach der Mann gebrochen Deutsch. In der Nacht von Freitag auf Samstag war der Tatverdächtige mit einer schwarz-weißen Jacke und einer dunklen Hose bekleidet. Am Montagabend trug er einen türkisfarbenen Kapuzenpullover mit buntem Aufdruck und eine dunkle Jeans.

In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei Ingolstadt die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Telefonnummer 0841/9343-0. (AZ)

