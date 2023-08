Forschung an der KU: Was sagen Pflanzen über das Klima aus?

An der Katholischen Universität in Eichstätt wurde ein phänologischer Garten eröffnet. Was das ist und welche Bedeutung er für die Wissenschaft spielt.

Eichstätt hat einen neuen Garten, der wissenschaftlichen Zwecken dient. Auf dem Campus der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU) wurden in den letzten Wochen 29 Bäume und Sträucher neu gepflanzt, die einen Phänologischen Garten bilden. Forschende untersuchen hier die jährlich wiederkehrenden Entwicklungsstadien der Pflanzen. Mit Reihenmessungen lassen sich anhand der Zeitpunkte etwa von Blühbeginn oder Laubverfärbung die Veränderungen von Witterung und Klima dokumentieren – zum einen im Zeitverlauf, aber auch für unterschiedliche Orte. Denn europaweit, von Finnland bis Portugal, gibt es bereits 60 solcher Phänologischen Gärten. Ein weiterer kam jetzt in Eichstätt hinzu und wurde offiziell eröffnet.

Garten an der KU Eichstätt: Alle Pflanzen stammen aus dem Muttergarten

Auf den kleinen Tafeln an den Baumsetzlingen steht Vogelkirsche, Rotbuche, Winterlinde oder Waldkiefer. Noch sind es kleine Pflanzen mit wenigen Seitentrieben, die in der Grünanlage rund um die Zentralbibliothek der KU wachsen. Die Setzlinge – insbesondere von Baumarten, die für die Waldökosysteme hierzulande von Bedeutung sind – stammen alle vom Walderlebniszentrum Grafrath des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Fürstenfeldbruck – der so genannte Muttergarten. Das Grundprinzip der Internationalen Phänologischen Gärten besteht darin, dass genetisch identische Bäume und Sträucher über Europa verteilt eingepflanzt werden, deren Entwicklung anschließend standardisiert beobachtet wird. Zwei Ableger ein und derselben Pflanze sollten bei gleichen klimatischen Bedingungen auch an unterschiedlichen Orten zur gleichen Zeit blühen, erläuterte Susanne Jochner-Oette, Professorin für Physische Geographie, Landschaftsökologie und nachhaltige Ökosystementwicklung.

Eine Jungpflanze im neuen Phänologischen Garten. Foto: Christian Klenk, Upd

Die Idee der Phänologischen Gärten entstand bereits 1953 in der Kommission für Agrarmeteorologie der Weltorganisation für Meteorologie – damals wurde auch der Muttergarten errichtet. Das Netzwerk der Gärten ist seither europaweit gewachsen – und damit auch die Menge an Daten, die in den Gärten erhoben werden: die Zeitpunkte, wann an den Pflanzen im Frühjahr die ersten Blätter sichtbar werden, wenn sie zu blühen beginnen, reife Früchte tragen oder sich die Blätter im Herbst verfärben und schließlich beginnen abzufallen. Diese Beobachtungsdaten werden ab sofort in Eichstätt gesammelt und in einer Datenbank aufbereitet, die von der Universitätsbibliothek aufgebaut wurde und betrieben wird.

Phönologischer Garten in Eichstätt leistet wichtigen Beitrag zur Forschung

Die Beobachtungen in den Phänologischen Gärten leisteten einen wichtigen Beitrag zur Nachhaltigkeitsforschung, sagte die Präsidentin der Universität, Gabriele Gien. Jochner-Oette führte aus, welchen Beitrag die phänologischen Beobachtungen für das Verständnis dafür leisten, wie Ökosysteme auf Umweltveränderungen reagieren. Die Phänologie biete eine wichtige Indikatorfunktion, um Umweltveränderungen zu erfassen und die Folgen von veränderten Temperaturen, Niederschlagsmengen oder Sonnenscheindauern zu ermitteln und zu verstehen. Mit Hilfe der Daten ließe sich außerdem die Berechnung von Klimamodellen präzisieren. Auch habe die Pflanzenentwicklung selbst Auswirkungen auf das Klima, so Jochner-Oette. Die Verdunstung durch Blätter verändert Lufttemperatur und Luftfeuchtigkeit. Dichte Baumkronen halten Sonneneinstrahlung von der Erdoberfläche fern und beeinflussen so das Mikroklima am Boden. Und der Zeitpunkt, wann eine Pflanze zu blühen beginnt, wirkt sich auf das Verhalten jener Insekten aus, die sich vom Nektar ernähren. Jochner-Oette nimmt bei ihrer Forschung auch die Folgen für den Menschen in den Blick – etwa mit Blick auf Allergiker, die von Pollenflug im Frühjahr geplagt sind. (AZ)