Fotoausstellung in Eichstätt zeigt "Magische Fossilien"

Eine Ausstellung in Eichstätt widmet sich dem Thema Fossilien. Sie ist noch bis zum 7. Mai in Notre Dame zu sehen.

Ist das Kunst? Oder doch Natur? Die Fotografien, die derzeit in der Kuppelhalle des Informationszentrums Naturpark Altmühltal in Eichstätt ausgestellt sind, zeigen die Welt der Fossilien aus beeindruckenden Perspektiven. Die Fotoausstellung "Magische Fossilien" des Bayerischen Landesamts für Umwelt, die das Umweltzentrum des Naturpark Altmühltal gemeinsam mit den fünf regionalen Geo-Museen präsentiert, ist noch bis zum 7. Mai geöffnet. Beteiligt sind das Dinosaurier Museum Altmühltal in Denkendorf, das Jura-Museum und das Museum Bergér in Eichstätt, das Fossilien- und Steindruckmuseum in Gunzenhausen sowie das Bürgermeister-Müller-Museum im Geozentrum Solnhofen.

Bei der Fotoausstellung in Eichstätt sind zahlreiche Fossilien zu sehen

In der ehemaligen Klosterkirche Notre Dame de Sacré Coeur präsentieren die fünf Museen die Höhepunkte ihrer Sammlungen auf großen Wänden und ergänzen damit die Fotoausstellung. Bei der Eröffnung betonte Landrat Alexander Anetsberger die große Bedeutung des Themas Fossilien für die Region und verwies in diesem Zusammenhang auch auf eine neue Auszeichnung, die im Januar dieses Jahres Anlass zum Feiern gab: die Aufnahme der Eichstätter-Solnhofener Plattenkalke als Fundort des "Urvogels" Archaeopteryx in die Liste der 100 weltweit bedeutendsten geologischen Naturdenkmäler durch die International Union of Geological Sciences. (AZ)