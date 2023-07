Freiluftkino vor der historischen Kulisse Eichstätts

Bei einem Open-Air-Kino im Garten der ehemaligen Domprobstei in Eichstätt sind an den beiden kommenden Wochenende sechs Filme zu sehen.

Die Diözese Eichstätt veranstaltet ein Open-Air-Kino an ihrem Verwaltungssitz. Sechs Filme werden in zwei Staffeln von donnerstags bis samstags, von 20. bis 22. Juli sowie von 27. bis 29. Juli, im Garten der ehemaligen Dompropstei (Luitpoldstraße 2) in Eichstätt gezeigt.

Die Filme in Eichstätt greifen aktuelle Themen auf

Die Filme greifen aktuelle Themen auf, sollen aber gleichzeitig unterhalten und zum Gespräch und Nachdenken anregen. Als „Leinwand“ dient eine weiß getünchte Fläche an der historischen Gartenmauer. Den Auftakt der Filmreihe macht am Donnerstag, 20. Juli, die Krimikomödie „Mein fabelhaftes Verbrechen“, die im Paris der 1930er-Jahre spielt.

In „Champions“ spielt Hollywoodstar Woody Harrelson (rechts) die Rolle eines entmutigen Basketballtrainers mit Menschen mit Behinderung. Foto: Universal Pictures International Germany

Aus Frankreich kommt auch der zweite Film, „Die Rumba-Therapie“, am Freitag, 21. Juli. Trotz des Titels ist diese Komödie kein Tanzfilm, sondern vor allem in der zweiten Hälfte eher eine Vater-Tochter-Geschichte: Der Schulbusfahrer Tony blickt auf sein verkorkstes Leben zurück und nimmt sich vor, Kontakt zu seiner Tochter aufzunehmen. Eine weitere französische Komödie steht am Samstag, 22. Juli, auf dem Programm: „Happy 50“. Eine Clique von Freunden über 50 verbringt zwei Sommerwochen in einem bretonischen Landhaus, um den Geburtstag eines der ihren zu feiern. Durch das ungemütliche Wetter auf kleinstem Raum eingesperrt, wird ihre Freundschaft schwer geprüft.

Die zweite Staffel der Filmabende in Eichstätt startet mit "Verrückt nach Figaro"

Die zweite Staffel startet am Donnerstag, 27. Juli, mit „Verrückt nach Figaro“. Im Film geht es um eine Londoner Karrierefrau, die es auf die Opernbühne zieht und die deshalb zwecks Gesangsunterricht in die schottischen Highlands reist. Zur Vorführung von „Champions“ am Freitag, 28. Juli, laden besonders Einrichtungen der Behindertenhilfe und -seelsorge im Bistum Eichstätt ein. Hollywood-Regisseur Bobby Farrelly bringt ein US-amerikanisches Remake des spanischen Films „Campeones“ (deutscher Titel: „Wir sind Champions“) von 2018 auf die Leinwand. Hollywoodstar Woody Harrelson glänzt in der Hauptrolle eines entmutigten Basketballtrainers, der nach mehreren Fehltritten vom Gericht dazu verdonnert wird, ein Team von behinderten Spielern zu betreuen. Eine sensible Liebesgeschichte erzählt Carine Tardieu in ihrem Film „Im Herzen jung“, der am Samstag, 29. Juli, zu sehen ist. Der französische Film handelt von einer älteren Frau und einem jüngeren Mann, die allen Hindernissen zum Trotz um eine gemeinsame Zukunft ringen.

Filmstart beim Freiluftkino ist jeweils mit Einbruch der Dunkelheit nach 21.30 Uhr, Einlass am Eingang Luitpoldstr. 2 ab 20.30 Uhr. Die Eintrittskarte pro Filmabend kostet 10,50 Euro, ermäßigt 9,50 Euro. Karten sind an der Abendkasse am jeweiligen Tag ab 20.30 Uhr erhältlich. Eine Vorreservierung ist nicht möglich. Bei Unwetter entfällt die Vorführung. Wetterhinweise gibt es am Spieltag ab 18 Uhr unter www.kino-eichstaett.de. Das Programm und Filmtrailer sind abrufbar unter www.bistum-eichstaett.de/medienzentrale. (AZ)