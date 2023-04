Freizeitbusse im Altmühltal fahren wieder

Ab dem 1. Mai steuern die Busse im Naturpark Altmühltal an Wochenenden und Feiertagen beliebte Ausflugsziele an.

Mit dem Bus zum Startpunkt fahren, durch den Naturpark Altmühltal wandern oder radeln und dann mit demselben günstigen Tagesticket zurück zum Ausgangspunkt gelangen: Das ermöglichen während der besten Ausflugszeit traditionell die Freizeitbuslinien im Naturpark Altmühltal. Pünktlich zum Start der Radlsaison rollen die Busse ab 1. Mai wieder los.

Zwei Linien haben die Ausflügler zur Wahl: Die „Donau- und Altmühltour“ (Linie 6010) ist von Dollnstein aus entlang der Altmühl über Eichstätt, Beilngries, Dietfurt, Riedenburg, Essing und Kelheim sowie den Bahnhof Saal/Donau bis nach Regensburgs unterwegs. Die „Römer- und Hopfentour“ (Linie 6030) fährt von Kelheim aus über Weltenburg, Eining, Bad Gögging, Neustadt a.d. Donau und Abensberg weiter Richtung Freising. Beide starten an Wochenenden und Feiertagen jeweils vier Mal täglich in beide Richtungen. Zusätzlich verkehrt mit dem „Kanal-Altmühl-Express“ des Verkehrsverbunds Großraum Nürnberg bereits eine Freizeitlinie zwischen Neumarkt i.d.OPf., Berching, Beilngries und Dietfurt.

Radtouren im Naturpark Altmühltal: Freizeitbusse nehmen auch Fahrräder mit

Besonders beliebt sind die Freizeitbusse im Naturpark Altmühltal unter anderem wegen ihrer Radanhänger: Da die Fahrräder mittransportiert werden können, lassen sich längere Streckentouren und Ausflüge in die Seitentäler des Altmühltals mit dem Freizeitbus besonders gut planen. Die Plätze sind jedoch begrenzt, deshalb sollten Radler sich am besten bereits im Vorfeld telefonisch anmelden – besonders, wenn sie in einer Gruppe von mehr als acht Personen unterwegs sind (Telefon 0941/6000122 oder 08458/32490). Die Tagestickets inklusive Radmitnahme sind bereits ab 5,80 Euro zu haben, Familien zahlen 15 Euro. Die Freizeitbus-Saison 2023 dauert bis zum 3. Oktober.

Informationen zu den Fahrplänen der Linien und zu den Tickets sowie eine Infobroschüre mit Tourentipps gibt es unter www.naturpark-altmuehltal.de/freizeitbus oder beim Informationszentrum Naturpark Altmühltal unter Telefon 08421/9876-0 und info@natupark-altmuehltal.de. (AZ)