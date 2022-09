Eichstätt

Gabrieli Gymnasium: Hausalarm löst Großeinsatz der Polizei aus

Einen Großeinsatz der Polizei gab es am Freitgagvormittag am Gabrieli Gymnasium in Eichstätt.

Zu einem Einsatz mit starken Polizeikräften kam es am Freitagvormittag am Gabrieli Gymnasium in Eichstätt. Der Auslöser war der Hausalarm.

Ein größerer Polizeieinsatz fand am Freitagvormittag am Gabrieli Gymnasium in Eichstätt statt. Der Hausalarm hatte ausgelöst. Wie die Polizei meldet war es 10.39 Uhr, als der Einsatzzentrale in Ingolstadt mitgeteilt wurde, dass im Gabrieli Gymnasium aus unbekannten Gründen im Internatsbereich der Schule der Hausalarm ausgelöst hatte. Die Polizei war wenig später mit starken Kräften vor Ort und durchsuchte das komplette Gebäude sowie die Nebengebäude. Eine Gefahrensituation, heißt es später, konnte zu jedem Zeitpunkt ausgeschlossen werden. Nach abschließenden Erkenntnissen, wurde der Alarm durch einen technischen Defekt ausgelöst. (AZ)

