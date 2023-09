Gleich mehrere Körperverletzungen am Volksfest in Eichstätt

Auf dem Eichstätter Volksfest haben sich am Freitag zwei Männer mit dem Sicherheitsdienst angelegt. Am Samstag hat ein Mann einen anderen gebissen.

Am späten Freitagabend legte sich ein 38-jähriger Mann mit dem Sicherheitsdienst des Eichstätter Volkfestes an. Gegen 23.45 Uhr schlug der 38-jährige Eichstätter aus unbekannten Gründen einer Mitarbeiterin des Sicherheitsdienstes mit der flachen Hand ins Gesicht. Bis zum Eintreffen der Streifenbesatzung wurde der 38-jährige Mann vom Sicherheitsdienst fixiert. Bei der anschließenden Personalienaufnahme kam ein 31-jähriger Ingolstädter hinzu und legte sich ebenfalls mit dem Sicherheitsdienst an. Der 31-jährige Mann schlug dabei wild um sich und verletzte dabei zwei Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes. Alle Beteiligten wurden leicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung vor Ort war nicht notwendig, heißt es im Polizeibericht.

Am frühen Samstagmorgen gerieten auf dem Nachhauseweg zwei Personengruppen aneinander. Ein 32-jähriger Mann wurde durch einen bislang unbekannten Täter gebissen. Anschließend entstand eine Rangelei, wobei der 32-jährige Mann einen 27-jährigen Eichstätter verletzt hat. Da alle Beteiligten erheblich alkoholisiert waren, konnte der genaue Sachverhalt vor Ort nicht geklärt werden. Der unbekannte Täter wurde wie folgt beschrieben: circa 30 Jahre alt, etwa 1,75 Meter groß, dunkelhäutig. Zeugen der körperlichen Auseinandersetzung werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Eichstätt unter der Telefonnummer 08421 9770-0 zu melden. (AZ)