Gospels und Spirituals: KU stellt bei Konzert neue CD vor

Neun Ensembles treffen bei dem Weihnachtskonzert der KU in Eichstätt aufeinander. Zu hören sind nicht nur traditionelle Lieder.

Wer sich musikalisch auf Weihnachten einstimmen und dabei nicht nur Melodien hören möchte, die traditionell in diese Zeit gehören, den erwartet heuer beim Weihnachtskonzert der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU) ein abwechslungsreiches Repertoire. Denn verschiedene Ensembles mit Studierenden legen am Donnerstag, 14. Dezember, den musikalischen Schwerpunkt auf Gospels und Spirtituals. Die Bandbreite reicht vom klassischen Gospelchor bis zu Interpretationen mit Marimbaphonen und Harfe. „Hervorgegangen ist die Gospelmusik aus den Spirituals der afroamerikanischen Kirche. Im Vergleich zur sonst eher getragenen geistlichen Musik transportiert sie mit viel Rhythmus und Performance echte Begeisterung und fröhliche Zuversicht. Und gerade diese Botschaft von Hoffnung und Freude findet sich in der Geburt Jesu und der Weihnachtsgeschichte“, betont Musikdozent Jörg Edelmann.

Bei ihm laufen die Fäden für das Weihnachtskonzert zusammen, das zugleich Anlass ist für die Premiere eines neuen CD-Projekts der Unimusik rund um Gospels und Spirituals. Alle Stücke aus diesem Genre, die an dem Abend zu hören sind, finden sich auf der CD, die nach einem Jahr Arbeit beim Konzert erstmals käuflich zu erwerben ist. Gospel als Stilrichtung sei für das Gesamtprojekt bewusst weitgefasst, so Edelmann, da diese Form der Musik für gewöhnlich in Kirchen mit Orgel, Schlagzeug und Band begleitet wird. Insofern ist ein breites Spektrum sowohl im Hinblick auf instrumentale und Gesangsbeiträge als auch die Stimmung zu erwarten, die sich in den einzelnen Songs ausdrückt.

KU lädt zu Weihnachtskonzert in Eichstätter Aula ein

Insgesamt neun Ensembles erwarten das Publikum beim Weihnachtskonzert in der Aula mit Stücken wie „Oh Lord, how majestic”, „Blessed be the name” oder einem Carol-Gospel-Medley. Dabei werden nicht nur die A-cappella-Gruppe, der Uni-Chor, der Kammerchor, das Trio de Jazzéro oder die Holyphones an diesem Abend zu hören sein. Als Gäste auf der Bühne sind auch die Schülerinnen und Schüler der Klasse 8f der Mittelschule Eichstätt Schottenau mit dabei. Sie haben zusammen mit Musikstudierenden in kreativer Weise ein bekanntes Weihnachtslied bearbeitet und werden es beim Konzert zur Aufführung bringen.

Das Weihnachtskonzert ist heuer zugleich wieder ein Benefizkonzert. Der Eintritt ist frei, es wird aber um Spenden gebeten, welche dieses Mal dem Caritas-Kinderdorf Marienstein und der heilpädagogischen Förderung zugutekommen, welche die Kinder und Jugendlichen dort erfahren. Das Konzert in der Aula der Universität (Kollegiengebäude D, Ostenstraße 26-28, Eichstätt) beginnt um 20 Uhr, Einlass ist ab 19.30 Uhr. (AZ)

Lesen Sie dazu auch