Herdplatte nicht ausgeschaltet: Feuer in Studentenwohnheim

In einem Studentenwohnheim in Eichstätt hat es ein Feuer gegeben. Offenbar hatte jemand vergessen, die Herdplatte auszuschalten.

Zu einem Einsatz von Feuerwehr und Polizei ist es am Mittwochabend in einem Studentenwohnheim in der Pedettistraße in Eichstätt gekommen. Gegen 18.15 Uhr bemerkte jemand, wie Rauch aus dem Fenster des Wohnheims drang und alarmierte die Rettungskräfte. Die Freiwillige Feuerwehr Eichstätt konnte den Brandherd in der Küchenzeile der verlassenen Wohnung ausmachen und das Feuer schnell löschen. Verletzt wurde dabei niemand.

Brand in Studentenwohnheim: Schaden liegt bei 10.000 Euro

Durch den Brand entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro. Nach derzeitigen Ermittlungen der Polizei war eine eingeschaltete Herdplatte Ursache für den Brand. Die Mieterin der Wohnung hat diese zusammen mit einer Freundin gegen Mittag verlassen. Vorsätzliche Brandstiftung konnte ausgeschlossen werden. (AZ)