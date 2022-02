Hungriger Dieb: Mann klaut in Eichstätt ein Rinderfilet

Einen Dieb mit Geschmack erwischte die Polizei in Eichstätt. Denn der Mann wollte ein Rinderfilet klauen.

Großen Hunger hatte offenbar ein 38-Jähriger am vergangenen Mittwoch. Und dabei sollte es offenbar auch nur das Beste vom Besten sein für den Mann. Denn in einem Supermarkt an der Weißenburger Straße in Eichstätt klaute er ein Rinderfilet.

Der Mann aus der Region Ansbach versteckte das Fleisch in seiner Jackentasche

Der Mann aus dem Kreis Ansbach versteckte das Fleisch im Wert von 16 Euro in seiner Jackentasche und wollte so den Markt verlassen. Allerdings wurde er dabei erwischt. Die hinzugerufenen Polizisten konnten schließlich das Filet sicher stellen. Er muss sich nun wegen Ladendiebstahls verantworten. Darüber hinaus wurde ihm ein Hausverbot für den Verbrauchermarkt erteilt. (nr)