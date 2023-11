In Eichstätt versuchten an einem Tag mehrere Diebe ihr Glück

Im selben Verbrauchermarkt in Eichstätt wollten verschiedene Diebe Waren stehlen. Alle wurden ertappt. Was sie klauen wollten.

Mehrere Ladendiebstähle musste die Polizeiinspektion Eichstätt am Dienstagnachmittag bearbeiten. Gegen 16.15 Uhr wurden zwei 17-Jährige von der Verkäuferin eines Verbrauchermarktes in der Weißenburger Straße beobachtet, als sie mehrere Lebensmittel in einen mitgeführten Rucksack steckten. Danach gingen sie durch den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Da beide Jugendliche keine Personaldokumente mitführten, wurde ihre Identität auf der Polizeidienststelle überprüft. Danach wurden sie ihrer Mutter übergeben. Das Diebesgut hatte einen Wert von 27 Euro, berichtet die Polizei.

Bereits gegen 15 Uhr wurden im gleichen Verbrauchermarkt drei Mädchen im Alter von 14 Jahren beobachtet, als sie mehrere Haushaltswaren aus den Regalen nahmen. Die Waren wurden untereinander übergeben und in einem mitgeführten Rucksack verstaut. Danach passierten sie den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Zur Aufnahme des Diebstahls wurde die Polizei verständigt. Durch die Beamten wurde noch weiteres Diebesgut bei den Mädchen (Kosmetikartikel, Bekleidung, Ohrringe) aufgefunden. Bei den Ermittlungen wurde festgestellt, dass die Ware in einem anderen Kaufhaus in der Weißenburger Straße gestohlen wurde. Der Wert der Waren aus den beiden Diebstählen beträgt 300 Euro. Alle drei Jugendlichen wurden nach Abschluss der Ermittlungen ihrer Mutter übergeben.

Mehrere Diebstähle in Eichstätt: Alle Diebe erwartet ein Strafverfahren

Ebenfalls um 15 Uhr wurde im oben genannten Verbrauchermarkt eine 58-Jährige beobachtet, als sie Lebensmittel in ihre mitgeführte Tasche packte. Auch diese Frau wollte das Geschäft verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. Sie wurde daraufhin von der Verkäuferin angehalten und der Polizei übergeben. Das Diebesgut hatte in diesem Fall einen Wert von 30 Euro.

Alle Diebe erwartet nun ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahl. (AZ)