In Eichstätt wird wieder gefeiert: 4000 Gäste beim Open Air am Berg erwartet

Am Wochenende findet in Eichstätt das Open Air am Berg statt. Nach turbulenten Jahren mit Corona und Insolvenz soll jetzt wieder die Musik im Mittelpunkt stehen.

In den vergangenen Jahren stand das Eichstätter Open Air am Berg, eines der größten regionalen Festivals, mehrere Male vor dem Aus. Doch mit dem kommenden Wochenende soll wieder an die Erfolgsgeschichte der zurückliegenden drei Jahrzehnte angeknüpft werden. Am Freitag und Samstag, 26. und 27. Mai, spielen mehr als 30 Bands auf dem Elefantenbuckel, erwartet werden an die 4000 Besucherinnen und Besucher. Die Vorhersage verspricht zumindest schon einmal bestes Festivalwetter: gut 20 Grad und Sonnenschein.

Auf dem Elefantenbuckel in Eichstätt findet seit vielen Jahren das Open Air statt. Heuer treten unter anderem Blond, Disarstar, Kaffkiez und Soilwork auf. Foto: Stefan Schramm

Nach den turbulenten Jahren sollen dieses Mal wieder die Bands, die an den beiden Tagen auf zwei Bühnen auftreten, im Vordergrund stehen. Dazu gehören Gruppen wie Blond, die mit ihrem Album "Perlen" direkt auf Platz 13 in die deutschen Album-Charts eingestiegen sind, oder die Indie-Rock-Newcomer Kaffkiez aus Rosenheim. Soilwork aus Schweden treten am Samstagabend auf und gelten als eine der stilprägendsten Bands des Melodic-Death-Metal. Und auch für regionale Bands findet sich Platz auf dem Festivalgelände, und zwar auf der Elephant Stage. Den Weckruf am Samstagmorgen um 10.15 Uhr übernimmt wieder die Dollnsteiner Blaskapelle. Dann gibt es auch einen Biergarten und ein Weißwurstfrühstück.

Beim Open Air am Berg in Eichstätt gibt es ein Awareness-Team

Doch neben der Musik gibt es in Eichstätt auch ein großes Rahmenprogramm samt einiger Neuerungen im Vergleich zu den Vorjahren. Dazu gehört ein Awareness-Team, das in diesem Jahr zum ersten Mal bei vielfältigen Problemen Besucherinnen und Besuchern zur Seite steht. Wer Erfahrungen mit Diskriminierung oder übergriffigem Verhalten auf dem Gelände gemacht hat, kann sich genauso an die Mitarbeitenden wenden wie Menschen, die einfach nur ein bisschen Ruhe brauchen oder die ein emotionales Thema plagt. Das Awareness-Team und die Festivalseelsorge setzen sich zusammen aus Mitarbeitenden der Diözese Eichstätt, aus Ehrenamtlichen der Malteserpastoral und aus Studierenden der Religionspädagogik.

Außerdem gibt es heuer für Familien einen speziell ausgewiesenen Campingbereich, auf dem ab 22 Uhr Nachtruhe herrscht.

Das Open Air in Eichstätt musste wegen der finanziellen Probleme des Vereins ausfallen

Fast schien es, als wäre das Open Air im vergangenen Jahr das letzte gewesen. Joke e.V., der veranstaltende Verein, war wegen der Untreue seines ehemaligen Kassiers in die Insolvenz geschlittert. Die finanzielle Schieflage war auch der Grund, dass das Open Air bereits 2019 nicht stattfinden konnte. Dann kam Corona und es blieb weitere zwei Jahre lang still auf dem Berg. Als 2022 endlich wieder Bands nach Eichstätt kommen konnten, drohte ein finanzielles Desaster, weil am ersten Tag die Besucherinnen und Besucher ausgeblieben waren.

Auf jede Menge Besucherinnen und Besucher hofft der Kulturverein Joke, der das Open Air in Eichstätt veranstaltet. Foto: Stefan Schramm

Erst nach einer verzweifelten Video-Botschaft der Veranstalter sind am zweiten Festivaltag knapp 4000 Menschen gekommen – und das Open Air war gerettet. Auch in diesem Jahr erwarten die ehrenamtlichen Veranstalter wieder einige Tausend Gäste vor den Toren der Stadt, doch die einstigen Rekordzahlen von 8000 Besucherinnen und Besucher dürften nicht erreicht werden. Der Termin für das nächste Open Air in Eichstätt steht auch schon fest: Es soll am 17. und 18. Mai 2024 stattfinden.

Weitere Informationen gibt es unter openairamberg.de