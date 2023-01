Eichstätt/Ingolstadt

18:30 Uhr

Open Air am Berg: Ex-Kassier zu Bewährungsstrafe verurteilt

Plus Der ehemalige Kassenwart des Vereins Joke, der das Open Air am Berg in Eichstätt organisiert, hatte Geld vom Vereinskonto veruntreut. Jetzt erhält er eine Bewährungsstrafe.

Von Andreas Müller Artikel anhören Shape

Auf vier Verhandlungstage hatte das Ingolstädter Landgericht das Berufungsverfahren angesetzt. Doch bereits am frühen Nachmittag des ersten Tages stand fest: Der ehemalige Kassenwart des Vereins Joke ("Jugend Organisiert Kultur Eichstätt"), der das Musikfestival Open Air am Berg organisiert, muss doch nicht ins Gefängnis. Seinen jetzigen Job ist er aber wohl los.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen