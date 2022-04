Uni Eichstätt-Ingolstadt lässt Insulin in die Ukraine fliegen

Die Hilfsaktion der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt versorgt Diabetiker im Kriegsgebiet. Die Lieferung erfolgte per Flugzeug und soll nicht die letzte gewesen sein.

Die Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU) hat mit Partnern eine humanitäre Hilfsaktion für Menschen in der Ukraine durchgeführt. Dabei wurde Insulin im Wert von 60.000 Euro in die westukrainische Stadt Lwiw (Lemberg) transportiert. Mit der Lieferung können mehr als 5000 zuckerkranke Patientinnen und Patienten jeweils ein bis zwei Wochen lang versorgt werden. Der Transport erfolgte von München aus bis zur ukrainisch-polnischen Grenze mit dem Flugzeug eines Unternehmers. Die KU will weiter Spenden sammeln und einen zweiten Transport durchführen.

Vor einem Monat begann die KU gemeinsam mit der Hilfsorganisation Support International und dem ostkirchlichen Priesterseminar Collegium Orientale in Eichstätt, Spenden für Hilfsaktionen zu sammeln. Support International und die KU stehen im engen Kontakt mit der ukrainischen Caritas und der Katholischen Universität in Lwiw, mit der die KU eine langjährige Kooperation pflegt. „Unsere Partner in der Ukraine haben uns insbesondere einen großen Bedarf an Insulin gemeldet“, berichtet Dr. Martin Groos, der Büroleiter des Stiftungsratsvorsitzenden der KU ist und sich als Vorstandsmitglied bei der Hilfsorganisation Support International engagiert. Er verweist darauf, dass viele Hilfsorganisationen das für Diabetiker wichtige Insulin wegen der besonderen Herausforderungen bei der Logistik nicht liefern. „Das Insulin darf weder gefrieren, noch zu warm werden. Wenn ein Lkw mit der kostbaren Ladung zu lange unterwegs ist und etwa an der Grenze in der Sonne steht, wäre das fatal.“

Für den Insulin-Transport der KU Eichstätt-Ingolstadt für die Ukraine stellte ein Unternehmer aus Trossing sein Flugzeug zur Verfügung

Auch die Beschaffung einer so großen Menge stellte die KU und ihre Partner zunächst vor Schwierigkeiten, gelang aber schließlich gemeinsam mit der Eichstätter Gabrieli-Apotheke und einer Apotheke in Erding. Im Rahmen der Initiative „Ukraine Air Rescue“ unterstützen Besitzer von Kleinflugzeugen mit ihren Maschinen Hilfsaktionen und bauen als Piloten ehrenamtlich eine Luftbrücke für Lieferungen von Hilfsgütern auf. Für den Insulin-Transport der Eichstätter Hilfsaktion (21 Kühlboxen und weitere Kisten mit passenden Injektionsnadeln) stellte der Trossinger Unternehmer Dirk Wember seine Turbopropmaschine zur Verfügung. Kurzfristig flog er am Montag von Donaueschingen zunächst nach München, wo auf dem Flugplatz bei Oberschleißheim der Passagierraum bis unters Dach mit Hilfsgütern beladen wurde, ehe das Flugzeug erneut abhob weiter nach Rzeszow im Südosten Polens. Dort holte ein Kühltransporter im Auftrag der Ukrainischen Katholischen Universität die Hilfslieferung ab und brachte sie nach Lwiw, wo das Insulin – weiterhin gut gekühlt – einen halben Tag später ankam.

Die medizinische Versorgung in den Kriegs- und Krisengebieten in der Ukraine ist ein großes Problem

„Die medizinische Versorgung in den Kriegs- und Krisengebieten ist ein großes Problem“, sagt Martin Groos, der beinahe täglich mit den ukrainischen Partnern im Kontakt steht. In dieser humanitären Notlage sei jede Lieferung von Medikamenten nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Daher wollen die KU, Support International und das Collegium Orientale auch weiterhin Spenden sammeln. „Sobald wir Mittel für einen zweiten Transport haben, werden wir erneut medizinische Hilfsgüter in die Ukraine liefern“, sagt Groos.

KU-Präsidentin Gabriele Gien hofft, dass die große Spendenbereitschaft der vergangenen Wochen weiter anhält: „Die Nachrichten und Bilder aus der Ukraine werden von Tag zu Tag schrecklicher. Was dort passiert, das ist eine humanitäre Katastrophe. Wir sind in Gedanken bei den Menschen in der Ukraine und versuchen zu helfen, so gut wir es können. Dafür bitten wir dringend weiter um Unterstützung.“

Spenden werden erbeten auf ein eigens eingerichtetes Konto von Sup-port International e.V.; Volksbank Freiburg; IBAN: DE32 6809 0000 0003 5025 11; Stichwort: Medizinische Hilfe Ukraine (nr)