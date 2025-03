Wie sieht die Bevölkerung die Zukunft der Region?

„Ich bin bereit, neue Angebote für Mobilität zu nutzen“ - das war nur eine der vielen Thesen, zu denen Menschen in der Region im Rahmen eines Zukunftsbarometers, erstellt von der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt (KU), im vergangenen Sommer befragt wurden. Mitarbeiter der KU hatten Passanten auf Wochenmärkten, Volksfesten und bei Veranstaltungen zufällig ausgewählt und ihre Meinungen, Einstellungen und Wünsche zu mehreren Themenfeldern erfasst. Nun wurden die Ergebnisse der Auswertung von 350 Fragebögen vorgestellt. Sie zeigen laut den Wissenschaftlern ein Stimmungsbild der Menschen in Ingolstadt und in den Landkreisen Neuburg-Schrobenhausen, Eichstätt und Pfaffenhofen.

Insgesamt zehn Themenfelder aus dem öffentlichen und dem privaten Leben nahm das regionale Zukunftsbarometer unter die Lupe: Mobilität, Klimaschutz, Wohnen, Stadt und ländlicher Raum, Freizeit, Engagement und Ehrenamt, Arbeit und Fachkräftemangel, Sozialer Zusammenhalt, Gesundheit und Pflege, Unternehmen und Wirtschaft, Bildung sowie Zuwanderung und Migration.

Mehrheit in Ingolstadt und Umgebung spricht sich für ÖPNV statt Auto aus

So wurde zum Beispiel im Bereich Mobilität die Bereitschaft für den ÖPNV abgefragt. Und siehe da, für eine Verlagerung des Verkehrs vom Auto auf alternative Verkehrsmittel sind fast zwei Drittel aller Befragten. Gleichzeitig sind nur 26 Prozent der Befragten mit den Angeboten, um von A nach B zu kommen, zufrieden. Sicherlich keine neue Erkenntnis, aber die Umfrage soll ein Baustein sein, die Region in die Richtung zu entwickeln, in die sie die Einwohner haben wollen. Der gleichen Meinung ist Ingolstadts Wirtschaftsreferent Georg Rosenfeld. Das Barometer zeige, dass durchaus Druck im System sei, die Bevölkerung aber sehr konstruktiv überlege, was wichtig sei.

KU-Professor Jens Hogreve sah neben den Detailergebnissen vor allem eine wichtige Erkenntnis: Außerhalb der sozialen Medien sei die Stimmung positiver und konstruktiver. Auf Fragen, wie zukunftsfähig die Menschen die Region in Bezug auf bestimmte Aspekte sehen, wie sie ihre eigene Mobilität gestalten, zu welchen Veränderungen sie dabei bereit sind, ob sie aktuelle Maßnahmen beim Klimaschutz als wirksam einschätzen oder wie sie die Qualität von Freizeitangeboten oder die Situation im regionalen Arbeitsmarkt bewerten, seien sehr detaillierte Antworten gegeben worden. Zumindest von den 350 Befragten, deren Fragebögen anschließend ausgewertet wurden. Denn weitere 100 Fragebögen hatten Befragte nicht komplett beantwortet. Und manche der Angesprochenen wollten gar nicht antworten.

Das Zukunftsbarometer geht weiter: Alle zwei Jahre werden Menschen in der Region befragt

Dennoch glauben die Wissenschaftler, ein ziemlich repräsentatives Feedback erhalten zu haben Das Barometer sollte „auf der Straße“ Menschen erreichen, die sonst bei solchen Umfragen meist nicht mitmachen oder nicht erreicht werden. Und das sei ganz gut geglückt, meinte Projektleiter Daniel Zacher, der auch die Erhebungsmethode erklärte. So seien auch Menschen mit Migrationshintergrund und alle Altersgruppen berücksichtigt worden. Manche Gespräche hätten eine Stunde gedauert. Während dieser Gesprächen wurde dann der Fragebögen mit Antworten gefüllt.

Richtig spannend werde das Zukunftsbarometer künftig durch weitere Erhebungen, so Hogreve. Alle zwei Jahre will man Menschen aus der Region zu den nun definierten Themenbereichen hören und so Trends und Tendenzen aufzeigen. Eine Tendenz sei wohl schon vorher absehbar, so waren sich alle Beteiligten einig. Der Zufriedenheitsgrad im Bereich Wirtschaft werde in den kommenden Jahren wohl eher sinken. Momentan sind 29 Prozent mit der wirtschaftlichen Situation in der Region 10 zufrieden, 51 Prozent sehen die Lage zurückhaltend und 20 Prozent sind damit unzufrieden. In zwei Jahren wird erneut gefragt.

Das gesamte Ergebnis des Zukunftsbarometers sowie die Erhebungsmethodik und die Möglichkeit, sich selbst einzubringen, findet man im Internet auf www.ku.de/zukunftsbarometer.