Internationaler und digitaler: Die Uni Eichstätt blickt in die Zukunft

Wo will die Uni Eichstätt im Jahr 2023 stehen? Ein Entwicklungsplan zeigt nun die Richtung, wohin es mit der Hochschule gehen soll.

Die strategische Entwicklung der KU in den kommenden Jahren konsequent, nachhaltig und transparent voranbringen – das ist das Ziel des neuen Entwicklungsplans der Katholischen Universität Eichstätt – Ingolstadt (KU), der einen Zeitraum bis ins Jahr 2030 betrachtet.

Professor Jens Hogreve (Vizepräsident für Forschung und wissenschaftlichen Nachwuchs) (von links), KU-Präsidentin, Professorin Gabriele Gien, Professor Klaus Stüwe (Vizepräsident für Internationales und Profilentwicklung) und Professor Klaus Meier (Vizepräsident für Studium und Lehre) präsentierten den neuen Entwicklungsplan der KU. Foto: Christian Klenk

Vor zehn Jahren war letztmals ein Entwicklungsplan veröffentlicht worden. Doch der sei mittlerweile überholt, betont Professor Klaus Stüwe, der maßgeblich an der Neuauflage beteiligt war. Immerhin habe es in diesen Jahren einen gesellschaftlichen Wandel gegeben. Die Schwerpunkte der Uni bis 2030 sind im Entwicklungsplan aufgelistet.

Forschung Ziele im Bereich Forschung sind unter anderem die Verstetigung und Erhöhung des Drittmittelaufkommens sowie der Aufbau eines Karrierezentrums für Forschende. Durch die kontinuierliche Dokumentation von Forschungsprozessen soll künftig jederzeit ein Zugriff auf eine möglichst vollständige Darstellung aller maßgeblichen Forschungsdaten möglich sein.

Wissenstransfer Im Hinblick auf Aspekte von Wissenstransfer orientiert sich die KU an der Leitidee einer „Engagierten Universität“, die ihre wissenschaftlichen Kapazitäten gezielt in den Dienst des Gemeinwohls stellt. Richtungsweisend für die künftige Weiterentwicklung des KU-Transferprofils sollen unter anderem der Aufbau und die Etablierung eines „Zukunftscampus“ am Standort Ingolstadt mit den Themen Digitalisierung, Ethik und Nachhaltigkeit sowie die gerade vollzogene Einrichtung der standortübergreifenden School of Transformation and Sustainability sein.

Studium und Lehre Im Bereich Studium und Lehre strebt die KU eine weitere Internationalisierung durch einen Ausbau des englischsprachigen Lehrangebotes an. Zudem will die KU ihre Studierenden eine noch optimalere Betreuung von der Einschreibung bis zum Abschluss bieten. Neben klassischen Studienabschlüssen will die KU auch offene Bildungsangebote etablieren.

Governance Im Bereich der Governance hat sich die KU unter anderem das Ziel gesetzt, sämtliche Dienstleistungsprozesse zu digitalisieren sowie die Potenziale von Mitarbeitenden durch gezielte Fördermaßnahmen zur Entfaltung zu bringen. Im Hinblick auf die Personalentwicklung will die KU zudem die Diversität in den Teams weiter fördern.

Internationalisierung Mit 300 Partneruniversitäten in 65 Ländern ist die KU vernetzt. Daran anknüpfend will die KU mehr internationale Forscherinnen und Forscher für die Uni gewinnen und ihren Mitarbeitenden – ebenso wie den Studierenden – wiederum flexible Möglichkeiten bieten, um Erfahrungen im Ausland zu sammeln.

Standortentwicklung und Infrastruktur Die KU will die Attraktivität ihrer Studienstandorte weiter erhöhen, indem sie unter anderem agile und kreative Lehr- und Lernumgebungen – zum Beispiel durch die Einrichtung von Creative Spaces oder Co-Working-Spaces – schafft und die Aufenthaltsqualität der Räume insbesondere für die Studierenden verbessert. Zudem wird sie die digitale Infrastruktur von Seminar- und Vorlesungsräumen hochschulweit mit Blick auf einen einheitlichen Standard ausbauen.

Nachhaltigkeit Die Uni hat das Ziel, bis 2025 hochschulweit klimaneutral zu werden. Nachhaltigkeit ist an der KU zudem ein interdisziplinäres Forschungsthema, das in allen Fakultäten breit verankert ist.

Gleichstellung und Diversität Hier strebt die KU an, die Repräsentanz von Frauen auf allen Qualifikationsstufen nachhaltig zu verbessern. Ein Mentoring- und Coachingprogramm wird dauerhaft etabliert, um der Förderung des weiblichen wissenschaftlichen Nachwuchses an der KU ein stärkeres Profil und eine klarere Struktur zu verleihen. Ausgebaut werden sollen Teilzeitstudiengänge oder Blended-Learning-Angebote.

Familienfreundlichkeit und Inklusion Die Arbeits- und Qualifikationsbedingungen für Menschen mit chronischen Erkrankungen und Behinderungen sollen weiter verbessert werden. Studierende mit Kindern sollen unterstützt werden, indem unter anderem die Studien- und Prüfungsordnungen angepasst werden.

Der ausführliche Entwicklungsplan ist online verfügbar unter www.ku.de/entwicklungsplan.