Josef Blomenhofer und Paul Schmidt: Zwei Pfarrer gehen in den Ruhestand

Josef Blomenhofer war lange Pfarrer im Dekanat Wemding, Paul Schmidt war Geistlicher in Ochsenfeld und Meilenhofen. Jetzt gehen beide in den Ruhestand.

Domkapitular Josef Blomenhofer (70) und Domkapitular Paul Schmidt (70) werden zum 1. August in den Ruhestand treten. Das teilt das Bistum Eichstätt mit. Bereits seit 7. Januar, seinem 70. Geburtstag, ist Blomenhofer nicht mehr Leiter der Eichstätter Dompfarrei. Allerdings bleibt er dort weiterhin Pfarradministrator, ebenso wie bis zum 31. Juli in den Pfarreien Hl. Familie in Eichstätt, Obereichstätt und Rebdorf. Domkapitular Paul Schmidt trat bereits zum 1. September 2023 in den Ruhestand, mit Ausnahme seines Amtes im Eichstätter Domkapitel.

Josef Blomenhofer wurde 1981 zum Priester geweiht

Josef Blomenhofer stammt aus Lengenfeld und wurde am 4. Juli 1981 zum Priester geweiht. 1985 wurde er Kreisjugendseelsorger im Landkreis Eichstätt und zugleich Pfarradministrator in Schelldorf. 1989 wurde er zum Domvikar und Diözesanjugendseelsorger ernannt. 1994 übernahm er die Pfarreien Monheim, Flotzheim, Weilheim und Wittesheim im Dekanat Wemding.

2001 wechselte er als Regens an das Eichstätter Priesterseminar. Von 2002 bis zu seiner Ernennung zum Domkapitular am 1. Mai 2008 war er Pfarrer der Pfarrei Ingolstadt/St. Anton. 2004 ernannte ihn der damalige Bischof zum Stadtdekan von Ingolstadt. Neben seinen Aufgaben als Domkapitular leitete er von 2009 bis 2011 die Pfarreien Pollenfeld und Wachenzell.

Zum 1. August 2012 wurde Blomenhofer Dompfarrer in Eichstätt. 2019 kam zusätzlich die Leitung der Pfarreien Obereichstätt und Rebdorf dazu, 2022 die Pfarrei Hl. Familie in Eichstätt.

Pfarrer Paul Schmidt wurde 2011 zum Domkapitular gewählt

Paul Schmidt stammt aus Pollenfeld und wurde 1979 in Eichstätt zum Priester geweiht. Von 1990 bis 2008 war er Pfarrer in Dollnstein und von 2004 bis 2011 zudem Dekan des Dekanates Eichstätt. 2008 wurde er Rektor des Collegium Orientale der Diözese Eichstätt, zeitgleich war er als Pfarradministrator in Ochsenfeld und Meilenhofen eingesetzt. Papst Benedikt XVI. ernannte ihn 2009 zum Kaplan Seiner Heiligkeit mit dem Titel Monsignore.

Domkapitular Paul Schmidt war unter anderem Pfarrer in Ochsenfeld und Meilenhofen. Jetzt geht er in den Ruhestand. Foto: Johannes Heim/pde

2010 wurde Paul Schmidt Domvikar, im September 2011 wählte ihn das Eichstätter Domkapitel zum Domkapitular. Von Oktober 2014 bis 31. August 2023 leitete er die Personalkammer für die Pastoral. (AZ)