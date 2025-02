Jugendliche klauen Backwaren

Am Donnerstagmittag gegen 12.45 Uhr kam es zu einem Ladendiebstahl in Eichstätt. Drei Jugendliche betraten einen Discounter in der Weißenburger Straße. Laut aktuellen Ermittlungsstand entwendeten ein bislang unbekannter Täter und ein 15-jähriger aus dem Landkreis Eichstätt stammender Jugendliche Backwaren. An der Kasse wurden die drei von Mitarbeitern des Discounters aufgehalten. Einer der Jugendlichen ergriff die Flucht, während die anderen beiden gestoppt werden konnten. Eine sofortige Nahbereichsfahndung verlief ohne Erfolg. Der entstandene Schaden beträgt rund fünf Euro, berichtet die Polizei. Hinweise zu dem Täter nimmt die Polizei unter der 08421/9770-0 entgegen. (AZ)

