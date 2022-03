Eichstätt

17:00 Uhr

Klinik in Eichstätt soll Akutkrankenhaus bleiben

Plus Auch in der Klinik in Kösching soll der Betrieb wie gewohnt weiterlaufen – zumindest vorerst. Wie die Perspektive des Krankenhauses aussieht.

Von Dorothee Pfaffel

Schon seit Monaten ist die Zukunft der Kliniken im Naturpark Altmühltal ungewiss: Eichstätt oder Kösching – welche Klinik soll als Akutkrankenhaus fortgeführt werden? Diese Frage löste eine Debatte aus, die sehr emotional geführt wird, denn die Menschen im Landkreis Eichstätt fürchten um ihre gesundheitliche Grundversorgung. Am Donnerstag tagte nun der Verwaltungsrat. Unmittelbar danach gab Landrat Alexander Anetsberger eine Pressekonferenz, in der er den Beschlussvorschlag für die Kreistagssitzung am 4. April bekannt gab. Die Entscheidung fiel zugunsten des Eichstätter Krankenhauses aus. Doch auch die Klinik in Kösching wird erst einmal im bisherigen Umfang weiterbetrieben werden.

