Kunst und Krempel: Wie ein Zufallsfund nach Eichstätt kam

In der Sendung "Kunst und Krempel" wurde eine Klosterarbeit vorgestellt. Was dort abgebildet war, kam einigen Eichstättern ziemlich bekannt vor.

Eine Klosterarbeit, die den heiligen Pierre Fourier zeigt, ist eine der Attraktionen der Ausstellung „Im Herbst des Barock“, die derzeit im Domschatz- und Diözesanmuseum Eichstätt zu sehen ist. Dass sie überhaupt dorthin gekommen ist, ist der Fernsehsendung "Kunst und Krempel" zu verdanken.

Ein Zufallsfund, der dort vorgestellt wurde, elektrisierte im vergangenen Jahr einige Eichstätterinnen und Eichstätter vor dem Fernsehen: Die Experten identifizierten auf einer sogenannten Klosterarbeit den Heiligen Pierre Fourier als Gründer der Frauenkongregation „Unserer Lieben Frau“ und ordneten das aufwendige Materialbild dementsprechend deren klösterlichem Umkreis zu.

Mehrere Eichstätter haben das ehemalige Kloster Notre Dame erkannt

„Mehrere Eichstätter Zuschauer dagegen erkannten in der im Hintergrund dargestellten Gebäudegruppe sofort das ehemalige Kloster Notre Dame in Eichstätt und wandten sich damit auch ans Domschatz- und Diözesanmuseum“, erzählt Museumsdirektorin Claudia Grund. Dieses übermittelte die Information an die zuständigen Experten, wodurch die Erkenntnisse über die Redaktion der Sendung auch an die Eigentümer gelangten. So war der Kontakt geknüpft und bereitwillig stellten die Besitzer ihre zauberhafte, tatsächlich aus Eichstätt stammende Klosterarbeit als Leihgabe für die Museumsjahresausstellung „Im Herbst des Barock. Eichstätts Kultur, Kunst und Handwerk des 18. Jahrhunderts“ zur Verfügung.

Die Klosterarbeit besteht aus einem Materialmix aus Papier, bemaltem Pergament, Textilien, Metallborten und Folien und ist hinter eine Glasscheibe montiert, die in sogenannter Églomisé-Technik mit Ornamenten aus Blattgold belegt ist. Rechts im Vordergrund steht der heilige Pierre Fourier und hält ein kleines Abbild des Herzens Jesu hoch, dem die Kirche des Eichstätter Klosters geweiht war. Gemeinsam mit der seligen Alix Le Clerc gründete er 1597 in Lothringen die Kongregation der Chorfrauen „Unserer Lieben Frau“, die für die weibliche Jugend Freischulen einrichtete, um dem bis ins 19. Jahrhundert deutlichen Defizit bei der Frauenbildung entgegen zu wirken.

Die Klosterarbeit wurde vermutlich in der Eichstätter Ordensniederlassung gegründet

Die Eichstätter Niederlassung des Ordens wurde 1711 durch den Eichstätter Fürstbischof Johann Anton I. Knebel von Katzenellenbogen begründet. Er wollte auch in Eichstätt eine allgemein zugängliche Mädchenbildung garantieren, wobei – so vermutet Grund – sicherlich auch berufliche Ambitionen seiner Nichte Maria Anna Charlotta eine Rolle gespielt haben dürften. Nach Einschätzung der Museumsdirektorin liegt es nahe, dass die Klosterarbeit in der Eichstätter Ordensniederlassung gefertigt wurde.

Die Klosterarbeit ist neben einer Vielzahl anderer Exponate in der Ausstellung „Im Herbst des Barock“ bis 31. Oktober im Domschatz- und Diözesanmuseum Eichstätt zu besichtigen. Geöffnet ist das Museum Mittwoch bis Sonntag und an Feiertagen von 10.30 Uhr 17 Uhr. Weitere Informationen unter www.dioezesanmuseum-eichstaett.de. (AZ)