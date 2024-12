Liederabend mit Merit Ostermann

Die Münchner Mezzosopranistin Merit Ostermann ist am Montag, 16. Dezember, bei einem Konzert an der Katholischen Universität in Eichstätt mit Liedern von Franz Schubert, Gustav Mahler und Antonín Dvořák zu hören. Dabei wird sie am Klavier von Uwe Sochaczewsky begleitet. Das Konzert findet im Holzersaal der Sommerresidenz statt und beginnt um 20 Uhr, der Eintritt ist frei.

Der Wiener Komponist Franz Schubert ließ sich immer wieder musikalisch von der slawischen und ungarischen Nachbarschaft inspirieren. Dvořák und Mahler kamen aus Böhmen und fanden ihre eigene unverwechselbare Sprache in einer Verbindung von deutscher Musiktradition und tschechischer Folklore. Das Konzertprogramm bringt Werke der drei Zeitgenossen zusammen.

Die Münchner Mezzosopranistin Merit Ostermann hat nach einem Musicalstudium klassischen in München studiert und war Stipendiatin des Deutschen Bühnenvereins. Ehe sie sich ausschließlich dem klassischen Gesang widmete, stand sie als Jazzsängerin, Musicaldarstellerin und Schauspielerin auf der Bühne. Als lyrischer Mezzosopran gastierte sie unter anderem am Gärtnerplatztheater, am Salzburger Landestheater, am Staatstheater Kassel und bei den Orff-Festspielen in Andechs. Außerdem war sie mehrere Jahre Ensemblemitglied am Hessischen Staatstheater Wiesbaden. Seit 2015 gehört sie dem Chor des Bayerischen Rundfunks an.

Uwe Sochaczewsky ist seit 2011 Dozent an der Professur für Musikwissenschaft der KU und Leiter des Uni-Sinfonieorchesters. Daneben unterrichtet er an der Münchener Musikhochschule Orchesterleitung. Sochaczewsky arbeitete nach seinem Dirigierstudium als Kapellmeister am Theater Nordharz und am Staatstheater Wiesbaden. Als Gast dirigierte er beim Opernfestival auf Schloss Rheinsberg und an der Kölner Oper. Weitere Engagements hatte er unter anderem bei den Salzburger Festspielen und an der Berliner Staatsoper. (AZ)