Mehrere Fahrraddiebstähle in kurzer Zeit

In Eichstätt haben Unbekannte mehrere Fahrräder gestohlen. Zwei davon haben einen Wert von mehr als 2000 Euro. Das ist passiert.

In Eichstätt wurden innerhalb weniger Tage vier Fahrräder gestohlen:

Aus einem Vorgarten in der Elias-Holl-Straße in Eichstätt wurde zwischen Donnerstag, 12 Uhr, und Sonntag, 16 Uhr, ein schwarz-rotes Mountainbike der Marke Cube entwendet. Das Fahrrad war zur Tatzeit an einer Metallstrebe einer Treppe mit einem Kettenschloss gesichert. Das Bike hat einen Wert in Höhe von circa 400 Euro, berichtet die Polizei.

Zwischen Sonntag, 19 Uhr, und Montag, 7.10 Uhr, haben unbekannte Täter aus einer Tiefgarage der Schottenau ein Pedelec der Marke Cube im Wert von 2800 Euro gestohlen. Das Fahrrad war mit einem Faltschloss zwischen dem Rahmen und dem Hinterrad gesichert.

Unter den geklauten Rädern in Eichstätt war auch ein Pedelec im Wert von 2300 Euro

Zu einem weiteren Diebstahl kam es in der Marktgasse. Der Eigentümer eines grünen Citybike der Marke Mars stellte sein Fahrrad am Donnerstag gegen 14 Uhr dort ab. Als er am Montag um 11 Uhr wieder zurückkehrte, war das Citybike verschwunden. Der Entwendungsschaden wird auf rund 100 Euro geschätzt, teilt die Polizei mit. Gegen Diebstahl besonders gesichert war das Fahrrad nicht.

Zudem wurde ein hochwertiges Pedelec im Wert von 2300 Euro gestohlen, das in einem Hausgang eines Mehrfamilienhauses in der Pedettistraße abgestellt war. Die Tatzeit lag in diesem Fall zwischen Mittwoch, 12 Uhr, und Sonntag, 17.30 Uhr. Bei dem mit einem Kettenschloss versperrten Fahrrad handelt es sich um ein Cube-Pedelec. (AZ)

