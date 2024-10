Nach Sanierung: Eichstätter Dom wird wiedereröffnet

Nach viereinhalb Jahren ist es soweit: Am 20. Oktober, dem Kirchweihsonntag, wird das Bistum Eichstätt die Wiedereröffnung seines frisch sanierten Doms feiern, die Kathedrale öffnet ihre Pforten. An der Schutzengelkirche, wohin die Domgemeinde zwischenzeitlich übergesiedelt war, beginnt der Tag um 9 Uhr mit einer Prozession. Aber auch sonst ist rund um die Wiedereröffnung viel geboten.

Bereits am Samstag, 19. Oktober, wird um 15 Uhr für etwa 20 Minuten ein festliches Geläut aller Glocken des Doms zu hören sein. Der Glockensachverständige der Diözese, Thomas Winkelbauer, erklärt am Pater-Phillip-Jeningen-Platz das Geläut für alle Interessierten. Am Sonntag zieht die Festgemeinde dann von der Eichstätter Schutzengelkirche zum Dom zur Pfortenöffnung, die Bischof Gregor Maria Hanke vornimmt. Domkapitular Reinhard Kürzinger wird als sogenannter Summus Custos (oberster Wächter) den Bischof feierlich um die Wiedereröffnung bitten. Danach wird es unter der Leitung von Diözesanmusikdirektor Manfred Faig musikalische Darbietungen verschiedener Chöre und Ensembles im Dom geben. Um 10 Uhr beginnt die gottesdienstliche Feier. „Der Festgottesdienst richtet sich vor allem an die Stadtgemeinschaft und Familien, daher haben wir mit einer Kinderkirche ein extra Programm für die Kleinsten organisiert“, sagt Kürzinger. Die Kinderkirche wird während des Festgottesdienstes in der Batzenstube des Dompfarrheims stattfinden. Die Stabsstelle Kommunikation der Diözese streamt die Feierlichkeiten auf der Bistumshomepage. Ab 9 Uhr kann man die Prozession zum Dom, die Pfortenöffnung, die musikalischen Beiträge sowie den Pontifikalgottesdienst – mit Gebärdendolmetscherin - miterleben unter www.bistum-eichstaett.de/live.

Eine „Silent Disco“ gibt es zur Wiedereröffnung des Eichstätter Doms

Im Anschluss an den Gottesdienst wird es beim Fest auf dem Domplatz Gelegenheit für Gespräche geben. In Hütten werden bayerische Tapas und Getränke angeboten. „Die Menschen und die Stadt mussten beinahe fünf Jahre auf ihr Wahrzeichen warten, daher möchten wir etwas zurückgeben. Unseren Dank möchten wir verdeutlichen, indem meine Mitbrüder vom Domkapitel und ich selber Schürzen anziehen und beim Domfest ausschenken werden“, sagt Bischof Hanke. Die Stadtkapelle bietet die musikalische Kulisse zu dieser Begegnung. Bei schlechtem Wetter wird die Feier in die Residenz verlegt. Von 14 bis 16 Uhr werden im Halbstundentakt Führungen durch den Dom angeboten, Treffpunkte sind das Hauptportal, der Taufstein und die Altarinsel. Den liturgischen Abschluss des Tages bildet eine feierliche Vesper um 17 Uhr. Der Festtag endet mit der Veranstaltung „Dom meets Lights and Beats“. Bei einer Art „Silent Disco“ können Besucherinnen und Besucher die neue Lichtanlage mit Elektro-Beats auf Kopfhörern erleben.

Icon Galerie 36 Bilder Der Dom in Eichstätt wird seit April 2019 saniert. Fast vier Jahre werden die Arbeiten dauern. Wir zeigen Bilder der Maßnahmen.

Ein technisches, logistisches, handwerkliches und finanzielles Mammutwerk sei die Sanierung des Eichstätter Doms gewesen, fasst Josef Heinl, Leiter der Abteilung Bau- und Stiftungswesen des Bereichs Zentrale Dienste im Bischöflichen Ordinariat Eichstätt, zusammen – „und eine Meisterleistung“. Eine besondere Bedeutung sei dabei Kirchenmaler Gerhard Hammerschmid zugekommen, der nicht nur „der stille gute Geist der Baustelle“ gewesen sei, sondern auch weitgehend alleine sämtliche Reinigungs- und Konservierungsarbeiten an der Innenausstattung zu stemmen hatte - „und uns damit erhebliche Kosten einsparte“.

Die Sanierung des Doms in Eichstätt kostete mehr als 17 Millionen Euro

Thomas Sendtner, Leiter des Bereichs Hochbau beim Staatlichen Bauamt Ingolstadt, erzählt vom langen Vorlauf und all den Hürden, die die Sanierung vom Planungsbeginn vor mehr als 15 Jahren bis zu ihrem eigentlichen Start 2019 nehmen musste. 17,3 Millionen Euro betrugen die Gesamtkosten der Sanierung laut Sendtner, der staatliche Anteil lag bei 12,2 Millionen, der der Kirche bei 5,1 Millionen Euro. Besonders hob er die „vertrauensvolle und tatkräftige Zusammenarbeit mit Diözesanbauamt und Domkapitel“ hervor und die hervorragende, geleistete Arbeit von Planern und Baufirmen“.

Der Hausherr des Doms, Domkapitular Kürzinger, erinnert sich noch gut an die unerwarteten Herausforderungen der Sanierung. Etwa an die Schäden am Dach, die erheblich größer gewesen seien als gedacht, ebenso wie die Schäden an den Gewölben und den steinernen Fenstermaßwerken. Auch habe es immer wieder mal „Kontroversen über bauliche Notwendigkeiten und innovative Ideen“ gegeben. „Da war immer wieder Überzeugungsarbeit zu leisten“, sagt Kürzinger. Der Domherr dankt allen Steuerzahlern, der Unterhalt eines Doms verursache hohe Kosten, die ohne staatliche Unterstützung nicht aufzubringen wären: „Wir alle sind Dom.“ Domkapitular Michael Harrer, seit September Dompfarrer und Leiter des Pfarrverbands Eichstätt, freut sich vor allem, „nun im Dom wieder eine Heimat zu haben“. Er hofft, dass der „neue, altehrwürdige Dom“, als „Ort des Glaubens, der Begegnung und der kulturellen Inspiration wieder einen wichtigen Platz in unserer Gemeinschaft und Gesellschaft einnimmt“.