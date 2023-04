Nach Schockanruf: Die Polizei nimmt einen Verdächtigen fest

Nach einem Schockanruf hat ein 82-Jähriger in Eichstätt einen fünfstelligen Geldbetrag an einen Betrüger übergeben. Jetzt hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen.

Am Mittwoch, 12. April, war ein 82-Jähriger aus Eichstätt Opfer eines Schockanrufs geworden. Der Mann hat daraufhin einem Unbekannten Bargeld in einer fünfstelligen Höhe übergeben in dem Glauben, dass nur so seine Nichte aus der Haft entlassen werden könne. Jetzt hat die Polizei in Baden-Württemberg einen 60-Jährigen festgenommen, der verdächtigt wird, an dem Schockanruf beteiligt gewesen zu sein.

So schützen Sie sich vor Betrugsmaschen 1 / 5 Zurück Vorwärts Sie sollten sich immer vergewissern, mit wem Sie es tatsächlich zu tun haben: ob an der Haustüre, am Telefon oder im Internet.

Betroffene sollten bei einem Anruf sofort den Kontakt abbrechen. Auf Geldforderungen, rät die Polizei, sollen Sie nicht eingehen.

Wer den Verdacht hat, einen Kontakt zu einem Betrüger gehabt zu haben, sollte umgehend die Polizei kontaktieren.

Hauseingänge bei Mehrfamilienhäusern sollten nach Angaben der Beamten tagsüber geschlossen sein. Bevor Sie die Türe öffnen, so die Polizei, sollten Sie überprüfen, wer ins Haus will.

Auf Fremde im Haus oder auf dem Nachbargrundstück rät die Polizei bewusst zu achten.

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern Nord mitteilt, konnte der Pole in Zusammenarbeit der Kripo Ingolstadt mit Beamten aus Baden-Württemberg und der Kantonspolizei Zürich am Montag festgenommen werden. Inzwischen sitzt der Mann in Untersuchungshaft. Jetzt prüft die Kripo, ob der Pole möglicherweise auch für andere Taten verantwortlich gemacht werden kann. (AZ)