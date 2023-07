Region 10: Hilfe für Kinder und Jugendliche mit Behinderung

In der Region 10 gibt es nun ein besonderes Modellprojekt, die "Verfahrenslotsen". Wer sie sind, was sie tun und wie Interessierte sie erreichen.

Teilhabe zu ermöglichen, ist eine grundlegende soziale Aufgabe für die Gesellschaft. Denn mit dieser Teilhabe sind grundlegende Lebenschancen verbunden: Bildung und Arbeit, aber auch soziale Begegnung, Selbstverwirklichung und Anerkennung. Menschen, die mit Beeinträchtigungen leben, stoßen hierbei auf Behinderungen. Dem soll durch Inklusion begegnet werden. Damit diese nicht nur ein leeres Wort bleibt, nehmen die Jugendämter der Region 10 am Modellprojekt „Verfahrenslotsen“ in Zusammenarbeit mit dem Bayerischen Landesjugendamt teil. Ende des Jahres 2023 soll Resümee gezogen werden, damit andere Jugendämter von den Erfahrungen der Modellstandorte und den Empfehlungen des Landesjugendamts profitieren können.

Bei den Verfahrenslotsinnen der Region 10 handelt es sich um ein vierköpfiges, multiprofessionelles Team aus der Verwaltung und dem sozialen Bereich. Ihren „Hauptsitz“ haben die Verfahrenslotsinnen im Dienstleistungszentrum des Landkreises Eichstätt in Lenting. Außensprechstunden in den einzelnen Landratsämtern werden nach Bedarf regelmäßig angeboten, auch Hausbesuche sind möglich. Das Angebot richtet sich an Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene mit einer (drohenden) körperlichen, geistigen oder seelischen Behinderung, die einen Anspruch auf Eingliederungshilfen haben, und deren Familien.

Region 10: Verfahrenslotsen unterstützen etwa bei Anträgen

Ein Verfahrenslotse hat im Wesentlichen zwei Aufgaben: Zum einen unterstützt und begleitet er die Anspruchsberechtigten bei der Antragstellung, Verfolgung und Wahrnehmung von Eingliederungsleistungen nach den Sozialgesetzbüchern. Er „lotst“ sie dabei an die richtigen Ansprechpartner in der Region 10 und unterstützt bei der Inanspruchnahme. Zum anderen unterstützt er den örtlichen Träger der öffentlichen Jugendhilfe bei der Zusammenführung der Leistungen der Eingliederungshilfe für junge Menschen in dessen Zuständigkeit. Er vermittelt also zwischen den einzelnen Beteiligten, wie dem Jugendamt und dem Bezirk. Auch sollen durch die Arbeit Lücken in der Versorgung aufgedeckt und wenn möglich in Zusammenarbeit mit den zuständigen Gremien geschlossen werden.

Welche Beeinträchtigungen liegen vor, welche Hemmnisse an der Teilhabe in der Gesellschaft sind vorhanden und welche Wünsche oder Probleme werden geäußert – das sind die Kernfragen der Verfahrenslotsen im Erstberatungsgespräch. Danach geht es um eine realistische Einschätzung des Hilfebedarfs und den Verweis an den zuständigen öffentlichen Träger beziehungsweise an weitere Stellen im regionalen Hilfenetzwerk. Je nach Auftrag der Anspruchsberechtigten kann eine darüberhinausgehende Kontaktvermittlung und Informationseinholung stattfinden. Die Beratung ist freiwillig, kostenfrei und vertraulich.

Auch der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen hat eine Verfahrenslotsin

Zum Hintergrund: Im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe soll ab 2028 nicht mehr zwischen Menschen mit und ohne Behinderungen unterschieden und alle Hilfen für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene durch die örtlichen Jugendämter erbracht werden. Der zum 1. Januar 2024 gesetzlich verankerte Verfahrenslotse soll die Umsetzung mitvorantreiben.

Die Verfahrenslotsen sind unter Telefon 08421/70-1123 und per E-Mail an Verfahrenslotse@lra-ei-bayern.de erreichbar. (AZ)