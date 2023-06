Pilgerreise des Bistums Eichstätt führt nach Lourdes

Eine Reise der Diözese Eichstätt führt im August zum weltbekannten Pilgerort Lourdes in Frankreich.

Zum weltbekannten Wallfahrtsort Lourdes am Fuße der Pyrenäen führt eine Pilgerreise der Diözese Eichstätt von Montag bis Donnerstag, 28. bis 31. August. Die Lichter- und Sakramentsprozession, die heilige Messe an der Erscheinungsgrotte mit Pilgerinnen und Pilgern aus der ganzen Welt, das Beten des Kreuzwegs und das Schöpfen des Lourdes-Wassers prägen die gemeinsamen Wallfahrtstage. Veranstaltet wird die Flugreise ab Nürnberg vom Bayerischen Pilgerbüro in Zusammenarbeit mit der Diözese Eichstätt. Weitere Informationen und Anmeldung unter der Nummer 08421/50-690 oder per E-Mail an pilgerbuero@bistum-eichstaett.de sowie im Internet unter www.pilgerstelle-eichstaett.de. (AZ)