Eichstätt

18:21 Uhr

Plädoyers im Eichstätter Mordprozess: Fünf Jahre oder lebenslang

War es Mord oder ein tragisches Geschehen, an dessen Ende ein 35-Jähriger tot war? Am kommenden Montag wird am Landgericht Ingolstadt das Urteil gegen einen 25-Jährigen aus dem Kreis Eichstätt gesprochen. Er soll den Mann erstochen haben.

Plus Immer wieder beteuert der Angeklagte im Eichstätter Mordprozess: "Es war ein Unfall." Seine Verteidigerin plädiert für fünf Jahre Haft, die Staatsanwältin fordert lebenslang.

Von Luzia Grasser

War es ein Mord aus Eifersucht oder doch ein "Unfall", wie es der 25-jährige Angeklagte vor dem Landgericht Ingolstadt immer wieder beteuert hat? Fest steht: Nach einem Messerstich im Juni vergangenen Jahres war ein Mann in Eichstätt tot zusammengebrochen. Nur kurze Zeit später hatte der 25-Jährige bei der Polizei angerufen und gestanden, auf den Unbekannten eingestochen zu haben, weil der ihm angeblich den Kontakt mit seinen Kindern verwehrt habe. Bei der Schlagbrücke in Eichstätt hat er sich festnehmen lassen, seitdem sitzt der zweifache Familienvater in Untersuchungshaft.

Am Montag fanden im Gerichtssaal in Ingolstadt die Plädoyers im Prozess gegen den Mann aus dem Kreis Eichstätt statt. Während Staatsanwältin Flavia Amza ihm Mord vorwirft und entsprechend eine lebenslange Freiheitsstrafe fordert, interpretiert Verteidigerin Anita Rupprecht die Videoaufzeichnung, die von der Tat existiert, völlig anders. Für sie stellt sich das Geschehen juristisch als eine Körperverletzung mit Todesfolge dar, und zwar in einem minderschweren Fall. Als sie eine Haftstrafe von fünf Jahren in den Raum stellt, geht ein Raunen durch die Zuschauerbänke. Angehörige des Opfers haben von dort aus den Prozess mitverfolgt.

