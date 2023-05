Polizei: Nur wenige Störungen bei Rock am Berg

Das Open Air in Eichstätt verlief ohne größere Zwischenfälle. Lediglich ein paar Betäubungsmittel und einen Elektroschocker stellte die Polizei sicher.

Mit rund 6.000 Besuchern an beiden Festivaltagen bei Rock am Berg in Eichstätt wurden die Erwartungen von 3500 bis 5000 Besucherinnen und Besuchern am Wochenende übertroffen. Zwar wurden damit die Rekordzahlen von 8000 Gästen nicht erreicht, aber dies hatten die Veranstalter aufgrund der noch anhaltenden Vorsicht wegen der Coronasituation auch nicht angenommen. Aus Sicht der Polizei hätte die Veranstaltung nicht besser laufen können, teilt die Polizei mit. Es kam lediglich zu sehr wenigen kleineren Sicherheitsstörungen.

Open Air in Eichstätt: Vermisste taucht bald wieder auf

Am ersten Abend erwischte eine Polizeistreife einen 21-jähriger Festivalbesucher aus Nordrhein-Westfalen auf dem Gelände beim Rauchen eines Joints. Dieser wurde sichergestellt und gegen den Besucher ein Strafverfahren eingeleitet. Der Sicherheitsdienst stellte außerdem eine Person mit einem Elektroschocker fest. Ein Mitführen derartiger Elektroimpulsgeräte ist auf öffentlichen Veranstaltungen verboten, weshalb die Polizei dies unterband. In den Nachtstunden wurde noch eine 16-jährige Festivalbesucherin als vermisst gemeldet. Diese tauchte aber kurz darauf unbeschadet zu Hause auf.

Zu einem weiteren Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz kam es am zweiten Tag des Open Air durch einen 27-jährigen Studenten aus Eichstätt. Dieser konsumierte bei der Kontrolle durch eine Streife Marihuana und führte zudem eine Kleinmenge Haschisch mit sich. Die Polizei stellte die Betäubungsmittel sicher.

Ansonsten kam es zu keinen weiteren Vorfällen, teilt die Polizei mit. Trotz stark erhöhter Kontrollen im Verkehr stellte die Polizei keine Verstöße gegen die Fahrtüchtigkeit der Fahrzeugführer fest. (AZ)