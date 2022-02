Polizei: Unbekannte klauen Tresor mit Gabelstapler

Unbekannte sind nördlich von Eichstätt in drei Firmengebäude und eine Tierarztpraxis eingebrochen. Die Kriminalpolizei Ingolstadt ermittelt und sucht Zeugen.

In der Nacht von Montag auf Dienstag brachen bislang Unbekannte in drei Firmengebäude und eine Tierarztpraxis nördlich von Eichstätt ein.

Wie die Polizei berichtet, drückten die Täter oder Täterinnen zwischen 17.30 Uhr und 5.10 Uhr zunächst ein versperrtes Zugangstor zu einem Natursteinhandel in Wintershof, Steingrub, auf. Anschließend gelangten sie über das Aufhebeln eines Fensters in das Bürogebäude und durchsuchten mehrere Büros nach Wertgegenständen. Zudem brachen sie das Rolltor einer Werkhalle auf, entwendeten von dort einen elektrischen Gabelstapler und transportierten mit diesem einen Standtresor aus dem Gebäude. Mit dem Gabelstapler und dem Tresor fuhren sie anschließend in die Nähe einer Gartenbaufirma in Wintershof, Hohes Kreuz.

Polizei meldet gleich mehrere Einbrüche

Dort verschafften sich die Einbrecher im Zeitraum zwischen 20 Uhr bis 9.15 Uhr durch Aufhebeln einer Tür und eines Fensters Zugang zu einem Lager. Sie entnahmen einen großen Winkelschleifer, mit dem sie den zuvor gestohlenen Tresor im Außenbereich öffneten und dessen Inhalt entwendeten.

Ebenfalls in Wintershof, Hohes Kreuz, wurde in der Zeit von 19 Uhr bis 6.30 Uhr in einen Fliesenfachhandel eingebrochen, heißt es im Polizeibericht. Auch hier gelangten die Täter oder Täterinnen über ein aufgehebeltes Fenster in die Büroräume der Firma, öffneten gewaltsam mehrere Schränke und entwendeten schließlich zwei Geldkassetten.

Raum Eichstätt: Die Kriminalpolizei ermittelt

Des Weiteren drangen bislang Unbekannte zwischen 18.30 Uhr und 8 Uhr in eine Tierarztpraxis in Wimpasing ein. Auch hier wurde ein Fenster aufgehebelt. Zu einem Entwendungsschaden kam es ersten Erkenntnissen zufolge nicht.

Insgesamt entstand ein Beuteschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Der entstandene Sachschaden kann bislang noch nicht näher beziffert werden, teilt die Polizei mit.

Ein Tatzusammenhang zwischen den Einbrüchen ist derzeit nicht auszuschließen. Die Kriminalpolizei Ingolstadt übernahm die Ermittlungen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im genannten Zeitraum im Umkreis der Tatorte gemacht haben, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0841/9343-0 in Verbindung zu setzen. (nr)