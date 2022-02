Polizei warnt wieder vor Schockanrufen

Unbekannte tätigen derzeit im Raum Eichstätt wieder Anrufe, bei denen sie sich als falsche Polizisten ausgeben. Die richtige Polizei gibt Hinweise, wie man sich vor der Betrugsmasche schützen kann.

Im Dienstbereich der Polizeiinspektion Eichstätt ist es am Dienstag zu zahlreichen Betrugsversuchen durch sogenannte Schockanrufe und Anrufe von falschen Polizeibeamten gekommen.

Mit der bekannten Masche, bei der sich ein angeblicher Polizei- oder Kriminalbeamter am Telefon meldet und erklärt, dass Einbrecher im Wohnumfeld festgenommen wurden und nun auch bei den Angerufenen Einbruchsgefahr besteht, waren unbekannte Täter in Dollnstein, Titting, Adelschlag, Eitensheim und Böhmfeld aktiv. Allein am Dienstag registrierte die Eichstätter Polizei sieben Fälle. Am Telefon versuchen die Betrüger durch geschickte Gesprächsführung Informationen über die persönlichen Verhältnisse und eventuell vorhandene Wertgegenstände zu bekommen, teilt die Polizei mit. In mehreren Fällen wurden auch Notsituation eines vermeintlichen Enkels vorgespielt, um die Angerufenen unter Druck zu setzen. In keinem Fall kam es glücklicherweise zu einem Vermögensschaden.

Das rät die Polizei Eichstätt bei Schockanrufen

Um nicht Opfer eines solchen Betrugs zu werden, gibt die Polizeiinspektion Eichstätt folgende Tipps: