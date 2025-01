Polizei zieht Raser aus dem Verkehr

Bei mehreren Lasermessungen wurden in Eichstätt in der Ingolstädter Straße Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Hierbei stellten die Beamten erhebliche Geschwindigkeitsverstöße fest. Unrühmlicher Spitzenreiter über die gesamte Messung war ein 40-jähriger Eichstätter mit seinem Auto. Dieser fuhr anstatt erlaubten 50 Stundenkilometern mit einer Geschwindigkeit von 93 Kilometern pro Stunde innerorts, teilt die Polizei mit. Auch an den anderen Messetagen wurde die erlaubte Geschwindigkeit deutlich überschritten. Die Verkehrsteilnehmer fuhren zum Teil mit 84 Stundenkilometern. Die Verkehrssünder müssen nun mit einer Anzeige verbunden mit einem nicht unerheblichen Bußgeld und einem Fahrverbot rechnen. (AZ)

