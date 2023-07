Prügelei vor einer Kneipe in Eichstätt

Ein Unbekannter hat einen Angestellten einer Bar in Eichstätt angegriffen. Da entwickelte sich eine Rangelei. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Zu einer Prügelei kam es am frühen Samstagmorgen gegen 4 Uhr vor einer Kneipe in der Luitpoldstraße in Eichstätt. Nach ersten Erkenntnissen wollte ein 31-jähriger Angestellter der Bar die Gäste auf der Straße zur Ruhe ermahnen. In diesem Moment soll der 31-Jährige unvermittelt von einem bis dato noch unbekannten Gast einen Faustschlag ins Gesicht bekommen haben. Er ging zu Boden. Im weiteren Verlauf entwickelte sich eine Rangelei zwischen mehreren Personen, wobei eine 30-jährige Frau, die schlichtend eingreifen wollte, zu Boden fiel und sich ebenfalls leicht verletzte. Eine ärztliche Erstversorgung der beiden Verletzten war nicht notwendig, berichtet die Polizei. Zeugen der körperlichen Auseinandersetzung werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Eichstätt unter der Telefonnummer 08421 9770-0 zu melden. (AZ)