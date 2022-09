Prügeleien und Pöbeleien auf dem Volksfest

Zu zwei handfesten Auseinandersetzungen kam es am Wochenende beim Volksfest in Eichstätt. Einen Mann musste die Polizei sogar in Gewahrsam nehmen.

Auf dem Eichstätter Volksfest ging es am Wochenende teilweise wild zu: Eine massive Auseinandersetzung lieferte sich ein 19-jähriger Mann aus Eitensheim Samstagnacht gegen 23.30 Uhr mit der Polizei, weshalb er letztendlich in Polizeigewahrsam kam. Der Mann war auf dem Volksfestplatz in Eichstätt zuvor mit einem anderen Mann in Streit geraten, weshalb er von einer Polizeistreife einen Platzverweis bekam. Dieser Anweisung kam der Mann jedoch nicht sofort nach, sondern er randalierte und pöbelte weiterhin andere Gäste an, weshalb er zunächst vom Sicherheitsdienst festgehalten wurde. Als die Polizeibeamten den Mann aus dem Festgelände bringen wollten, beschimpfte und beleidigte er diese mit verschiedenen Ausdrücken.

Der Mann wurde daher in Polizeigewahrsam genommen und auf die Dienststelle gebracht. Hierbei setzte er sich jedoch massiv zur Wehr und griff sowohl die Beamten, als auch den Sicherheitsdienst an. Der Widerstand des Mannes hatte jedoch keinen Erfolg und er musste den Rest der Nacht in der Polizeizelle verbringen, heißt es im Polizeibericht. Aufgrund seiner Alkoholisierung wurde er zuvor in die Klinik Eichstätt gebracht, wo er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Bei dem Einsatz erlitten ein Polizeibeamter sowie dessen Kollegin und der Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes jeweils leichte Verletzungen, ebenso wurde der Mann leicht verletzt. Der Mann muss sich nun wegen seiner Delikte in einem Strafverfahren verantworten.

Volksfest Eichstätt: Eifersucht führt zu Nasenbeinbruch

Ein andere Streit auf dem Volksfestplatz endete mit einem Nasenbeinbruch: Ebenfalls in der Nacht zum Sonntag, gegen 0.15 Uhr, kam es dort zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Im Vorfeld hatte sich der 22-jährige Geschädigte aus dem Landkreis Eichstätt mit der Freundin des 19-jährigen Täters, ebenfalls aus dem Landkreis Eichstätt, unterhalten. Der 19-Jährige hielt dies allerdings für unangebracht, weshalb es zum Streit zwischen den beiden Männern kam. Dabei schlug der 19-Jährige dem 22-Jährigen mit der Faust ins Gesicht, sodass dieser mit einer gebrochenen Nase in die Klinik Eichstätt gebracht werden musste. Wie die Polizei mitteilt, wurde gegen den Angreifer ein Strafverfahren eingeleitet. (AZ)