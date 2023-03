Rentner übergibt Schmuck und Geld im Wert von 30.000 Euro an Unbekannten

Kriminelle legen 87-Jährigen in Eichstätt mit einer Betrugsmasche herein. Sie erzählten ihm von einem angeblichen Unfall.

Wie das Polizeipräsidium Oberbayern mitteilte, hat am 1. März ein unbekannter Täter Bargeld und Schmuck im Wert von über 30.000 Euro erbeutet. Zuvor hatte am Vormittag ein 87-jähriger Rentner aus dem Landkreis Eichstätt einen Anruf von einem Unbekannten erhalten. Darin wurde ihm von einem tödlichen Verkehrsunfall erzählt, bei welchen sein Sohn der Verursacher gewesen sei. Aus diesem Grund wäre eine Kaution über 80.000 Euro fällig.

Der Rentner fuhr mit seinem schwarzen Mitsubishi „Space Star“ nach Ingolstadt und übergab zwischen 12 und 14 Uhr auf dem Kundenparkplatz des Aldi Süd in der Neuburger Straße Bargeld und Goldschmuck im Wert von über 30.000 Euro. Während der Übergabe blieb der 87-Jährige in seinem Auto sitzen. Im Anschluss entfernte sich der Abholer zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei Ingolstadt bittet Personen, die verdächtige Wahrnehmungen zu dem genannten Vorfall gemacht haben, sich unter 0841/93430 zu melden. Der männliche Betrüger ist ein schlanker, südländischer Typ mit Vollbart, in etwa 160 cm groß und ungefähr 40 Jahre alt. Zur Tatzeit trug er eine braune Jacke und einen kleinen Rucksack. (AZ)