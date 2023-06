Sachbeschädigungen im Waldkindergarten

Im Waldkindergarten "Tiefes Tal" in Eichstätt haben Unbekannte Seile durchtrennt und einen Schrank aufgebrochen. Wer hat etwas gesehen?

Beschäftigte des Waldkindergarten „Tiefes Tal“ in Eichstätt stellten am frühen Morgen 9. Juni fest, dass von einem Unbekannten ein Seil am sogenannten „Spinnennetz“ sowie ein Seil der Kletterbaumsicherung durchtrennt wurden. Wie die Polizei nun berichtet, beträgt der Sachschaden circa 500 Euro. Zudem wurde durch Mitarbeiter am Mittwoch festgestellt, dass ein Schrank aufgebrochen wurde, der sich in einem offenen Unterstand befindet. Aus dem Schrank wurde nichts entwendet, der Sachschaden durch das Aufbrechen beträgt jedoch etwa 300 Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Eichstätt unter der Telefonnummer 08421/9770-0 entgegen. (AZ)