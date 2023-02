Schockanrufe: Betrüger bringen Senior um 145.000 Euro

Weil er dachte, er müsse einem Freund in einer Notlage helfen, übergab ein 91-Jähriger aus Eichstätt Betrügern 145.000 Euro. Er ist Opfer eines Schockanrufs geworden.

Mittwochmittag wurde ein 91-jähriger Mann Opfer der Betrugsmasche „Schockanrufe durch falsche Polizeibeamte“. Die Kriminalpolizei Ingolstadt ermittelt und bittet um Hinweise.

Der Rentner erhielt am späten Mittwochvormittag den Anruf eines vermeintlichen Polizeibeamten. Der kriminelle Anrufer gab hierbei an, dass ein guter Freund einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht hätte und deshalb dringend Hilfe benötigen würde. In diesem Fall sei eine Kaution von insgesamt 145.000 Euro zu übergeben. Der hilfsbereite Eichstätter sah sich bei dem Telefonat stark unter Druck gesetzt und übergab nur kurze Zeit später, gegen 12 Uhr mittags, an zwei unbekannte männliche Abholer die geforderte Bargeldsumme. Als ihm klar wurde, dass er betrogen worden war, erstattete er bei der Polizei Anzeige.

Die Kriminalpoliezi Ingolstadt bittet um Zeugenhinweise aus Eichstätt

Die Kriminalpolizei Ingolstadt hat die Sachbearbeitung übernommen und bittet Zeugen, die am Mittwoch in Rebdorf, in oder der Nähe der Kilian-Leib-Straße, verdächtige Wahrnehmungen zu Fahrzeugen und Personen gemacht haben, diese unter der Telefonnummer 0841/9343-0 zu melden.

Die beiden männlichen tatverdächtigen Abholer können wie folgt beschrieben werden:

Männlich, circa 1,70 Meter groß, ungefähr 55 Jahre alt, normale Statur, sprach hochdeutsch mit bayerischem Akzent, bekleidet mit einer dunklen Hose und einem blauen Hemd

Männlich, circa 1,65 Meter, ungefähr 50 Jahre alt, schlank, dunkelhaarig, dunkel gekleidet

Die Kriminalpolizeiinspektion Ingolstadt gibt Tipps bei Schockanrufen