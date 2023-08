Sexualisierte Gewalt: Nadine Bauer ist Interventionsbeauftragte des Bistums

Nadine Bauer kümmert sich als neue Interventionsbeauftragte im Bistum Eichstätt um die Bearbeitung von Fällen sexualisierter Gewalt.

Das Bistum Eichstätt hat eine eigene Stelle für die Bearbeitung von Fällen sexualisierter Gewalt eingerichtet. Nadine Bauer (37) ist seit 1. August die neue Interventionsbeauftragte, teilt das Bistum mit. Zu ihren Aufgaben gehört unter anderem, Maßnahmen in betroffenen kirchlichen Einrichtungen und Gemeinden zu koordinieren, die von sexuellen Übergriffen betroffen sind. Außerdem berät und begleitet die Interventionsbeauftragte die Mitarbeitenden im Umgang mit Opfern, Angehörigen und traumatisierten Gruppen oder Institutionen.

Nadine Bauer ist Jugendreferentin

Im Mittelpunkt stehen dabei der Schutz und die Hilfe für Betroffene. Nadine Bauer ist derzeit Jugendreferentin der Katholischen Jugendstelle Herrieden und wird diese Aufgabe zu 50 Prozent weiterführen: „Ich beschäftige mich schon länger mit dem Themenfeld der Prävention und der Intervention in der Jugendarbeit und möchte mein erworbenes Wissen weitergeben“, so Bauer. Sie hat bereits an der Erarbeitung für ein Schutzkonzept beim Kolpingverband mitgearbeitet und eine Ausbildung zur systemischen Beratung absolviert.

Eingebunden ist die neue Stelle der Interventionsbeauftragten in der diözesanen Koordinationsstelle zur Prävention und Intervention bei sexualisierter Gewalt. Für deren Leiterin, Gabriele Siegert, gib es somit mehr Spielraum und eine breitere personelle Aufstellung für diesen wichtigen Bereich. „Damit ist auch eine bessere Präsenz vor Ort in den betroffenen Systemen gewährleistet.“

Es gibt in der Diözese Eichstätt zwei Ansprechpartner für Betroffenen von sexuellem Missbrauch

Externe Ansprechpersonen für die Prüfung von Vorwürfen des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger und schutz- oder hilfebedürftiger Erwachsener im Bistum Eichstätt sind Dr. Werner Merkle, Facharzt für Psychiatrie, Innere Medizin und Psychotherapie, unter der Nummer 08421/97070 und Felizitas Schweitzer, Bereichsleiterin Psychologie und weitere Dienste im Zentrum für Psychische Gesundheit unter der Nummer 0841/880-3060. (AZ)