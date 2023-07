Eichstätt

vor 49 Min.

Starker Rauch: Feuerwehreinsatz in einer Eichstätt Pizzeria

In einer Pizzeria in Eichstätt hat es am Dienstag gebrannt. Das Ganze ging recht glimpflich aus.

Artikel anhören Shape

In einer Pizzeria in Eichstätt hat es am Dienstagnachmittag gebrannt. Die Ursache für den Schmorbrand ist auch schon bekannt.

Zu einem Brand in einer Pizzeria in der Luitpoldstraße musste die Eichstätter Feuerwehr am Dienstagnachmittag ausrücken. Wie die Polizei mitteilt, hat eine Mitarbeiterin in den Betriebsräumen starken Rauch bemerkt. Brandursache war nach Angaben der Polizei ein technischer Defekt. In einer Pizzeria in Eichstätt hat es einen Schmorbrand gegeben Da es nur zu einem Schmorbrand gekommen war, mussten die Räume lediglich entlüftet werden. Verletzt wurde niemand. Die Luitpoldstraße war während der Arbeiten der Feuerwehr komplett gesperrt, der Schaden beläuft sich auf rund 200 Euro. (AZ)

Themen folgen