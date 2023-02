Stephan Ertl ist neuer Chef der Eichstätter Polizei

Stephan Ertl ist neuer Chef der Polizei in Eichstätt. Der 56-Jährige ist Nachfolger von Heinz Rindlbacher, der nach Neuburg gewechselt ist.

Stephan Ertl ist neuer Dienststellenleiter der Polizei in Eichstätt. Für den 56-jährigen dreifachen Familienvater schließt sich in Eichstätt ein Kreis: Hier hat er 1984 seine Ausbildung als Polizeianwärter begonnen und seine Frau kennengelernt, mit der er seit über 33 Jahren verheiratet ist. Als Dienststellenleiter nach Eichstätt zurückkehren zu dürfen, bezeichnet Ertl als “besonderen, erfreulichen Schritt in der Karriere eines Polizeibeamten”.

Stephan Ertl hat seine Polizei-Ausbildung in Eichstätt begonnen

Der neue Chef der Eichstätter Polizeiinspektion kann auf langjährige Erfahrung in verschiedenen Bereichen der Polizei zurückblicken. Nach der Ausbildung im Mittleren Dienst wurde Ertl im Unterstützungskommando (USK) der 22. Bereitschaftspolizeihundertschaft in Dachau eingesetzt. Nach mehreren Jahren bei der Polizeiinspektion Ingolstadt folgte das Studium für den gehobenen Dienst und die Ernennung zum Kriminalkommissar. Im Anschluss daran konnte Stephan Ertl auf verschiedenen Dienststellen der Kriminalpolizei vielfältige Erfahrungen sammeln. Seit 2016 war Ertl Leiter des Kommissariats K7 – Zentrale Dienste bei der Kripo Ingolstadt und verantwortete dort unter anderem die Tatortarbeit, insbesondere im Hinblick auf Kapitaldelikte.

Stephan Ertl ist in Eichstätt Nachfolger von Heinz Rindlbacher, der zum 1. Oktober 2022 die Leitung der Polizei in Neuburg übernommen hat. (AZ)