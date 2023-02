Von Eichstätt nach Amerika: Buch eines ermordeten Juden kehrt zurück

Wolf Grünebaum ist von den Nazis ermordet worden. Jetzt hat seine Familie ein persönliches Andenken an ihn erhalten. Zu verdanken ist das auch der Uni Eichstätt.

Es ist ein unscheinbarer Band, kaum größer als ein Taschenbuch. Das Buch in hebräischer Sprache ist wohl oft genutzt worden, so zerlesen wie es aussieht. Und dennoch ist es eine Kostbarkeit: Nicht wegen des materiellen Werts dieses bis heute in Deutschland weit verbreiteten Gebetbuchs „Sidur Sefat Emet“. Wertvoll wird es durch einen kurzen handschriftlichen Eintrag im Umschlag: „Wolf Grünebaum, Sulzbürg i. Obpf, 4. Mai 1926“. Dies ist der einzige noch überlieferte Gegenstand des Besitzers, der vermutlich im Jahr 1942 in einem Vernichtungslager ermordet wurde. Nun konnte der Band nach einer Recherche mit vielen Wendungen an seine in den USA lebende Enkelin Sylvia Gruen Salomon übergeben werden.

Sylvia Gruen Salomon hat ihren Großvater nicht mehr kennengelernt

Sie wurde erst im August 1949 geboren und hat ihren Großvater nicht mehr kennengelernt. Noch 1940 war ihrem Vater Alfred und auch dessen Bruder Justin die Flucht in die USA geglückt. Doch Wolf Grünebaum ließ sich von seinen Söhnen nicht zur Flucht überzeugen und blieb bis zuletzt in Sulzbürg in der Oberpfalz.

Sylvia Gruen Salomon freut sich, dass sie das Gebetbuch ihres Großvaters Wolf Grünebaum nun an ihre beiden Enkelinnen Zoe und Arden weitergeben konnte. Foto: Salomon

Grünebaums Enkelin Sylvia Gruen Salomon lebt heute in Nashville, Tennessee. Sie betont: „Die Rückgabe des Sidur meines Großvaters an unsere Familie bedeutet mir und allen unseren Verwandten sehr viel! Es ist das einzige greifbare Artefakt, das wir vom Vater meines Vaters besitzen.“ Und weiter: „Die wichtige Arbeit, die von vielen geleistet worden ist, damit wir das Buch wieder in Händen halten, kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden.“

Die Universität Eichstätt erforscht hebräische Werke aus Sulzbürg

Es sind viele parallele Bemühungen von engagierten Institutionen und Personen gewesen, die schließlich ineinandergegriffen haben, um die Rückgabe des Buches an die Familie zu ermöglichen, heißt es vonseiten der Eichstätter Universität. Ein Ausgangspunkt bestand in einem Projekt der Uni-Bibliothek, mit dem die Herkunft von rund 60 hebräischen Werken aus dem 17. bis 20. Jahrhundert geklärt werden sollte, die nachweislich aus Sulzbürg stammen. Das Konvolut gehört zum Bestand des Eichstätter Priesterseminars, den die Universitätsbibliothek mitbetreut und bearbeitet.

Ein ab 1944 in Sulzbürg tätiger Ortsgeistlicher hatte die Sammlung an den früheren Regens des Priesterseminars übergeben. Dieser übereignete sie wiederum 1985 der Seminarbibliothek. „Unser Anliegen und unsere Selbstverpflichtung war und ist es, die Besitzverhältnisse der Bände zu klären sowie den Bestand durch Digitalisierung zu bewahren und zugänglich zu machen“, schildert Heike Riedel. Sie leitet in der Universitätsbibliothek die Abteilung für Historische Bestände. Durch welche Hände die Exemplare vor und nach 1942 gegangen sind, ließ sich im Rahmen des Projektes zwar nicht abschließend klären. Aber die Arbeiten, die vom Deutschen Zentrum für Kulturgutverluste gefördert wurden, mündeten zum einen in eine Ausstellung der Bücher an ihrem Herkunftsort in Sulzbürg, die dort bis Anfang des Jahres zu sehen gewesen ist. Zum anderen konstituierte sich für das Projekt eine Arbeitsgruppe aus Personen mit vielfältiger Expertise, die wiederum neue Impulse setzte, um die Lebenslinien und Nachkommen der früheren Besitzerinnen und Besitzern weiter zu recherchieren.

Sulzbürg hat eine 500-jährige jüdische Geschichte

Neben dem emeritieren Eichstätter Theologieprofessor Erich Naab gehörte auch Professorin Heide Inhetveen zu diesem Kreis. Die in Neumarkt in der Oberpfalz geborene Soziologin lebt seit 1959 in Sulzbürg – dem, wie sie betont, einzigen Ort in der Oberpfalz mit 500 Jahren ungebrochener jüdischer Geschichte. Ein lokaler Hobbyhistoriker hatte ihr berichtet, dass er als Kind noch Wolf Grünebaum und dessen Frau Amalie oft vor deren Haus auf der Bank habe sitzen sehen. Grünebaum war als selbstständiger Metzer und Viehhändler tätig gewesen und sehr engagiertes Mitglied im Männergesangverein. Zudem war Wolf Grünebaum in den 1920er Jahren Mitglied des Gemeinderats Sulzbürg und ab 1931 bis zu seiner Deportation Vorsteher der jüdischen Kultusgemeinde.

Über die Gedenkstätte in Dachau erhielt Inhetveen Kontakt zur Gymnasiastin Mileen Sentürk, die für ihre Facharbeit ebenfalls zu Alfred Grünebaum recherchierte und Sylvia Gruen Salomon in den USA ausfindig gemacht hatte. Dies war Ausgangspunkt für den weiteren Kontakt zur Enkelin des Mannes, dessen Besitzvermerk sich in dem jüdischen Gebetsbuch findet, das nun wieder in Familienbesitz ist.

Wolf Grünebaum starb mit 65 Jahren im Vernichtungslager

Was aus den vielen Recherchen über das Lebensende von Wolf Grünebaum bekannt ist: Er war 65 Jahre alt, als er am Karfreitag 1942 zusammen mit seiner Frau Amalie von einem Gendarmen zur Bahnstation nahe ihres Wohnortes Sulzbürg abgeführt wurde. Ebenso das junge jüdische Ehepaar Regensburger, für das Wolf Grünebaum einige Zeit zuvor noch als Trauzeuge fungiert hatte. Sie gingen vorbei am verwüsteten Betsaal der Synagoge, ihren früheren Wohnhäusern und einem Schild am Ortsausgang, auf dem geschrieben stand „Juden unerwünscht in Sulzbürg!“ Die Ehepaare Grünebaum und Regensburger wurden noch am selben Tag mit Jüdinnen und Juden aus Neumarkt nach Regensburg gebracht und am 4. April 1942 als Nr. 92/93 bzw. 175/176 der Deportationsliste von Regensburg in das Getto Piaski südöstlich von Lublin deportiert. Ihre Lebenslinien enden dort oder in einem der Vernichtungslager Belzec oder Sobibor.

„Die erfolgreiche erste Restitution und die damit verbundene neue Vernetzung mit Nachkommen der jüdischen Bevölkerung von Sulzbürg hat mich nachhaltig beglückt und angespornt, weitere Restitutionen zu erarbeiten“, betont Heide Inhetveen.

Die Universitätsbibliothek der KU Eichstätt bietet dauerhaft einen digitalen Einblick in den Sulzbürger Bestand und informiert über die Ergebnisse des Forschungsprojekts unter www.ku.de/bibliothek/suchen-und-finden. (AZ)